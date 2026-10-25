Esta serie de Netflix bate un récord histórico con 21 millones de visualizaciones: es lo más visto en 80 países y está protagonizada por Josh Hartnett

Josh Hartnett está viviendo un renacer profesional. Después de ser una de las estrellas más buscadas de Hollywood a finales de los 90 y principios de los 2000, el norteamericano se apartó de la fama y la notoriedad de la meca del cine, llegando a rechazar en su momento ser el nuevo Superman y el Batman de Christopher Nolan. La negativa le sirvió para evitar el acoso mediático que sufría por aquella época y le permitió estar cerca de los suyos. Sin embargo, su desapego a aceptar nuevos papeles en franquicias relevantes también provocó el descarte total de las majors para cualquier otro rol. Ahora, Hartnett vuelve a estar presente en el candelero de grandes proyectos, incluyendo películas ganadoras del Oscar como Oppenheimer o participaciones en seriales tan reconocidos como The Bear. La última prueba de su resurrección audiovisual es la última miniserie viral de Netflix: el thriller de terror, Bajo la superficie.

Creada por Jesse McKeown, guionista de The Sinner y The Umbrella Academy, el nuevo producto de la «gran N roja» aterrizó a principios de octubre en el catálogo de la plataforma, con unos números atronadores. Aprovechando la cercanía con Halloween, este relato de terror lleva dos semanas en el número del ranking global del estudio. Venciendo por el camino a otras apuestas tan potentes como la temporada cuatro de La diplomática y Al este del edén. En los últimos siete días, Bajo la superficie ha registrado 21,2 millones de visitas, convirtiéndose en la serie número uno en 80 países. Algunos de ellos tan diferentes como Jamaica, Estados Unidos, Argentina y, por supuesto, España.

¿De qué trata ‘Bajo la superficie’?

La trama de Bajo la superficie nos presenta a una comunidad rural que rompe su rutinaria tranquilidad con la llegada de un enorme iceberg que arrastra consigo una misteriosa criatura marina, aterrorizando a los habitantes y amenazando con destruir uno de los mayores sustentos económicos de la localidad, la pesca.

En ese contexto, Calvin Penney (Hartnett), un pescador que arrastra un profundo trauma por la misteriosa muerte de su padre, debe proteger a su familia y a la comunidad de dichos ataques perpetrados por el monstruo. Calvin termina aliándose con Fonda Howander, una investigadora marina que acaba de llegar al pueblo para estudiar los misteriosos sucesos. No obstante, pronto descubrirán que la criatura no es la única amenaza del lugar.

Aparte de Hartnett, el reparto reúne a varias caras conocidas de la pequeña pantalla, como Mackenzie Davis, Natasha Henstridge, Joshua Close, Rohan Campbell y la estrella de Stranger Things, Charlie Heaton.

Un homenaje a los grandes clásicos del género

Resulta complicado pensar en el argumento de Bajo la superficie y no acordarse de Tiburón. La miniserie logra crear una atmósfera fantástica, siendo directa y adictiva, perfecta para los amantes de los thrillers de suspense que no busquen algo demasiado diferente.