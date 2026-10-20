Josh Hartnett rechazó ser Batman y Christopher Nolan lo dejó fuera de otra película: «Aprendí la lección»

A finales de los 90, parecía que Josh Hartnett iba a ser una de las estrellas que marcarían el Hollywood del siglo XXI. Debutó en el slasher de Robert Rodriguez, The Faculty, estuvo en el debut de Sofia Coppola como directora en Las vírgenes suicidas y para colmo, tuvo su gran blockbuster taquillero junto a Ben Affleck y Kate Beckinsale gracias a Pearl Harbor. Ya en 2011, protagonizó Black Hawk derribado de Ridley Scott y después, poco a poco, el propio Hartnett fue apartándose de los focos para proteger su salud mental, debido a un exceso de exposición y acoso, obligándolo a rechazar algunos de los papeles más relevantes de Hollywood. Uno de ellos fue ni más ni menos que ser el Batman de Christopher Nolan. Años más tarde, el estadounidense comprendió que esa negativa provocó un rechazo posterior a un rol que sí quería interpretar, aprendiendo por el camino que hay oportunidades dentro de la industria que no hay que dejar pasar.

Este año, Hartnett ha estado presente en el casting de Verity, con Anne Hathaway y Dakota Johnson y desde hace algunos días, protagoniza Bajo la superficie, uno de los últimos fenómenos virales de Netflix. Al actor le ha costado experimentar este renacer artístico y recuperar su estatus de perfil atractivo para los grandes estudios. Una problemática de la que habló abiertamente en 2015, a través de una entrevista concedida a Stephen Rebello para Playboy (vía The Guardian). Ahí fue cuando reveló cómo a nadie le gusta que le digan que no y cómo ello puede influir directamente en otros proyectos.

Josh Hartnett dijo que no a ‘Batman Begins’ y perdió otro papel que sí quería

“Sin duda, les he dicho que no a algunas personas equivocadas. Dije que no porque estaba cansado y quería pasar más tiempo con mis amigos y mi familia. Eso está mal visto en esta industria. A la gente no le gusta que le digan que no. A mí tampoco me gusta”, comenzaba argumentándole la estrella a Rebello. La historia revivió durante la promoción de La trampa de M. Night Shyamalan, donde Hartnett entró en detalles:

“Aprendí la lección cuando hablé con Christopher Nolan sobre Batman; decidí que no era para mí. Luego, él no quiso contar conmigo para El truco final. No solo contrataron a su Batman para la película, sino también a mi novia de entonces (Scarlett Johansson)”.

Hartnett quería interpretar al mago Alfred Borden en El truco final, un rol que terminó cayendo precisamente en las manos de Christian Bale, quien también había terminado siendo el elegido para encarnar al Caballero oscuro en la celebrada trilogía del cineasta británico.

La reconciliación posterior en la película más laureada de Christopher Nolan

Más de una década después del rechazo inicial a ser el nuevo Batman y de no lograr estar en El truco final, Christopher Nolan sí que eligió a Josh Hartnett para que este encarnase a Ernest Lawrence, el físico ganador del Premio Nobel en Oppenheimer, la cinta con la que el cineasta británico conquistó los Oscar de 2024.