Suena cruel pero la ciencia lo confirma: en Alaska cazan osos y lobos para proteger el equilibrio del ecosistema

El estado de Alaska ha puesto en marcha un programa para reducir la población de osos y lobos con un objetivo claro: recuperar las manadas de caribúes, cuya caída preocupa tanto a las autoridades como a las comunidades que dependen de este animal.

La medida, respaldada por organismos estatales y ejecutada en parte con la participación de cazadores, ha generado fuertes críticas y hasta demandas judiciales.

Alaska reduce la población de osos y lobos para proteger al caribú

El Departamento de Pesca y Caza de Alaska ha intensificado el control de depredadores en determinadas regiones del estado con la finalidad de favorecer la recuperación del caribú.

Las autoridades sostienen que la presión ejercida por osos pardos y lobos ha afectado de forma significativa a las crías y a las hembras reproductoras, lo que ha contribuido al descenso de ejemplares en algunas manadas.

El plan contempla la reducción selectiva de estos depredadores en áreas concretas, especialmente en la península de Alaska, donde los datos poblacionales han encendido las alarmas.

Desde el gobierno estatal argumentan que el caribú no solo cumple una función ecológica clave, sino que también es fundamental para la subsistencia y las tradiciones culturales de diversas comunidades locales.

Por qué Alaska apuesta por el control de depredadores para salvar al caribú

Las autoridades defienden que la medida está basada en estudios científicos que analizan la dinámica entre presas y depredadores. El descenso del caribú responde a numerosos factores, pero la depredación sobre crías durante periodos críticos de reproducción se considera uno de los elementos determinantes.

El objetivo del programa es permitir que las poblaciones de caribú alcancen niveles sostenibles. En este contexto, la caza controlada de osos y lobos se presenta como una herramienta de gestión de fauna salvaje, diseñada para equilibrar el ecosistema y garantizar la viabilidad a largo plazo de la especie protegida.

Demanda contra Alaska por la caza aérea de osos para proteger al caribú

La estrategia, sin embargo, ha provocado una fuerte reacción de organizaciones ecologistas. Tal y como recoge MarketScreener, el estado de Alaska ha sido demandado por permitir la caza aérea de osos en el marco de este programa de control de depredadores.

Los críticos consideran que abatir animales desde helicópteros constituye una práctica cruel y cuestionan la eficacia real de estas medidas. Además, advierten de que reducir drásticamente las poblaciones de grandes carnívoros puede generar desequilibrios adicionales en el ecosistema.

Caza de lobos y osos en Alaska: debate entre ciencia, ética y conservación

El caso ha reavivado una discusión recurrente en la gestión ambiental: si es legítimo intervenir de forma directa en la cadena trófica para favorecer a una especie concreta.

Desde el gobierno de Alaska insisten en que se trata de decisiones técnicas apoyadas en datos y orientadas a la recuperación del caribú.

Por su parte, los detractores subrayan que la solución no puede pasar exclusivamente por la eliminación de depredadores y reclaman estrategias más amplias de conservación.

Mientras tanto, la política de caza de osos y lobos para proteger al caribú sigue adelante, en medio de un debate que trasciende las fronteras de Alaska y pone sobre la mesa el complejo equilibrio entre la naturaleza y la gestión humana.