La planta de flores multicolor ideal para un jardín o terraza en Galicia que tenga muchas horas de sol

La lantana se ha convertido en una de las plantas más buscadas para dar color a jardines, balcones y terrazas con muchas horas de sol. En Galicia, donde cada vez son más frecuentes los episodios de calor durante el verano, esta especie destaca por su capacidad para ofrecer una floración abundante con muy pocos cuidados.

Su principal atractivo reside en sus flores multicolor, capaces de combinar amarillos, naranjas, rojos, rosas o blancos en una misma planta. El resultado es un efecto visual llamativo que transforma cualquier espacio exterior en un rincón lleno de vida durante meses.

Aunque tradicionalmente Galicia se asocia a la lluvia y la humedad, la realidad es que muchas zonas costeras y áreas protegidas del viento disfrutan de largos periodos de sol. En estos entornos, la lantana encuentra las condiciones ideales para desarrollarse y mostrar todo su potencial ornamental.

Además de su belleza, este arbusto perenne destaca por su resistencia. Tolera bien las altas temperaturas, soporta periodos de sequía y se adapta tanto al cultivo en macetas como a su plantación directa en el suelo. Por ello, se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan un jardín vistoso sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

Lantanas: la mejor planta para jardines y terrazas soleadas en Galicia

La lantana, originaria de regiones tropicales, ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación al clima español.

Estas plantas pueden experimentar un crecimiento muy rápido cuando reciben al menos ocho horas de sol directo al día. Su resistencia al ambiente salino también las convierte en una alternativa especialmente interesante para viviendas situadas cerca de la costa gallega.

Qué variedades de lantana se adaptan mejor al exterior

Dentro del género Lantana existen más de 150 especies, aunque dos destacan por encima del resto en España. La Lantana camara es la más popular y puede superar los dos metros de altura cuando se cultiva directamente en el suelo. Sus flores cambian de tonalidad a medida que maduran, generando combinaciones de colores muy llamativas.

Por su parte, la Lantana montevidensis presenta un porte rastrero o colgante, ideal para cestas suspendidas, jardineras y muros decorativos, tal y como detallan los especialistas de Verde es Vida.

Los viveros y centros de jardinería comercializan además variedades adaptadas a diferentes necesidades decorativas. Entre las más demandadas se encuentran ‘Goldsonne’, reconocida por su intenso color amarillo; ‘Kolibri’, de tamaño compacto y flores rojas; y ‘New White’, una opción muy valorada por la luminosidad de sus flores blancas.

Cuidados de la lantana para una floración espectacular

El secreto para mantener una lantana sana está en garantizar un buen drenaje. Aunque soporta la falta de agua, el exceso de humedad puede favorecer la aparición de hongos y provocar problemas en las raíces. Los expertos de FloreStore recomiendan realizar riegos profundos pero espaciados, especialmente durante los meses más calurosos.

La poda también resulta fundamental. Un recorte intenso durante la primavera y un recorte de las ramas en otoño es recomendable para dar forma a la planta.

Como precaución adicional, conviene recordar que las bayas verdes que aparecen tras la floración contienen sustancias tóxicas, por lo que es recomendable vigilar su presencia en hogares con niños o mascotas.