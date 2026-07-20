No hay que preocuparse aún, pero los paneles solares europeos empiezan a sufrir las consecuencias de la invasión de polvo del Sáhara

Europa ha conseguido reducir buena parte de la contaminación industrial durante los últimos años, pero hay un problema ambiental que sigue ganando protagonismo y cuyo origen está a miles de kilómetros.

Se trata del polvo del Sáhara, un fenómeno natural que cada vez tiene mayor presencia sobre el continente y que ya comienza a afectar a sectores estratégicos como la energía solar.

Las intrusiones de polvo sahariano se han intensificado en la última década. Además de empeorar la calidad del aire durante los episodios de calima, estas partículas minerales reducen el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas, una cuestión especialmente relevante para países como España, donde la producción de electricidad depende cada vez más de las energías renovables.

Cómo afecta el polvo del Sáhara al rendimiento de las placas solares

Una investigación internacional publicada en la revista Nature concluye que la concentración de polvo procedente del desierto del Sáhara en la atmósfera europea ha aumentado entre un 10% y un 25% durante la última década.

El estudio, coordinado por el Instituto Paul Scherrer (PSI) de Suiza, analizó la información recopilada en más de un centenar de estaciones de medición y utilizó modelos de inteligencia artificial para reconstruir con gran precisión la evolución de este fenómeno.

El impacto no es uniforme en todo el continente. El sur de Europa registra una concentración media de 5,3 microgramos de polvo por metro cúbico, más del doble que las regiones del centro y norte, donde la cifra ronda los 2,1 microgramos.

En España, la cercanía con el norte de África y las condiciones atmosféricas favorecen que estas masas de aire lleguen con frecuencia a la Península, especialmente durante los meses más cálidos.

El efecto sobre la energía solar es doble. Por un lado, las partículas suspendidas en la atmósfera dispersan y bloquean parte de la radiación solar antes de que alcance los paneles fotovoltaicos.

Por otro, el polvo termina depositándose sobre la superficie de los módulos, formando una capa que reduce su capacidad para generar electricidad hasta que se realiza una limpieza adecuada. Incluso una acumulación moderada puede traducirse en pérdidas de producción si el episodio de calima se prolonga durante varios días.

Sistemas de alerta para minimizar el impacto del polvo del Sáhara

Ante este escenario, el sector energético ha comenzado a incorporar herramientas de predicción para reducir las pérdidas. Los operadores de grandes plantas solares utilizan modelos meteorológicos capaces de anticipar los episodios de calima y programar tanto las labores de mantenimiento como las estimaciones de producción eléctrica.

Esta planificación resulta fundamental para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico cuando disminuye la generación fotovoltaica.

Según el Instituto Paul Scherrer (PSI) y el estudio publicado en Nature, el incremento del polvo sahariano está relacionado con cambios en la circulación atmosférica y con una mayor aridez en determinadas zonas del norte de África, factores que podrían favorecer episodios más frecuentes o intensos en los próximos años.

Esta tendencia obliga a adaptar tanto la gestión de las plantas solares como las previsiones energéticas a medio y largo plazo.

En España ya existen herramientas específicas para anticipar estas situaciones. El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y el CIEMAT disponen de un sistema de alerta temprana que ofrece predicciones con hasta 24 horas de antelación.

Estas previsiones permiten a las compañías eléctricas compensar la posible caída de la producción solar recurriendo a otras fuentes de generación y planificando con mayor precisión la operación de la red.

Según EFE Verde, los registros históricos también refuerzan la preocupación de la comunidad científica. Los análisis realizados sobre testigos de hielo extraídos de glaciares alpinos muestran que la concentración de polvo desértico se ha incrementado alrededor de un 110% desde el inicio de la era industrial, hace aproximadamente 150 años.

Para los investigadores, esta evolución refleja un cambio sostenido en la dinámica atmosférica y pone de manifiesto que el polvo del Sáhara será un factor cada vez más relevante para el futuro de la energía solar y de la transición energética en Europa.