Un jubilado italiano tiene 400 tortugas en su jardín y gasta 70 kilos de lechuga a la semana en alimentarlas

La jubilación suele evocar tranquilidad, viajes o paseos largos. Sin embargo, para Renato Gobbetto la vida después del trabajo se parece más a la gestión diaria de un pequeño santuario natural.

Este antiguo empleado de banca italiano ha convertido el jardín de su casa, situada en la provincia de Treviso, en el hogar de unas 400 tortugas.

Lejos de considerar esta tarea como una carga, Gobbetto afirma que cuidar de los animales se ha convertido en el centro de su rutina diaria. «Ahora son las más felices, me tienen para ellas solas», confesó en declaraciones recogidas por Corriere del Veneto.

Cómo un jubilado italiano pasó de tener dos tortugas a convivir con 400 en su jardín

La historia comenzó en 2009, cuando Gobbetto y su esposa compraron una casa con jardín. Según explica el propio protagonista, la idea de tener tortugas surgió al recordar las visitas que hacía de niño con su padre a la vivienda de un amigo que tenía algunos ejemplares. Con esa nostalgia decidió adquirir dos tortugas para su nueva casa, sin imaginar que la afición crecería de manera exponencial.

Con el paso de los años, la reproducción natural de los animales y nuevas incorporaciones hicieron que el número aumentara hasta alcanzar los 400 ejemplares que hoy habitan su propiedad. El tamaño de las tortugas varía considerablemente: algunas apenas alcanzan el diámetro de una moneda, mientras que otras lucen caparazones de hasta 35 centímetros.

El espacio también es un factor importante. Gobbetto explica que las tortugas más grandes necesitan alrededor de 20 metros cuadrados para vivir con comodidad, por lo que ha tenido que organizar cuidadosamente su jardín para garantizar el bienestar de todos los animales.

Alimentar a 400 tortugas: el jubilado que gasta 70 kilos de verduras cada semana

Alimentar a una colonia tan numerosa supone un reto logístico considerable. Cada día, el jubilado prepara una dieta basada principalmente en vegetales. Según explica, las tortugas consumen aproximadamente diez kilos diarios de alimentos, lo que equivale a unos 70 kilos de verdura a la semana.

Entre los ingredientes habituales del menú se encuentran hierba fresca, diente de león y, sobre todo, radicchio, una variedad de achicoria muy popular en la gastronomía italiana.

La rutina para cuidar 400 tortugas en un jardín: vigilancia, hibernación y control del apareamiento

La organización es clave para gestionar un grupo tan grande de reptiles. Gobbetto comienza cada jornada revisando a los animales uno por uno, observándolos para detectar posibles problemas de salud. Para identificarlos con facilidad, utiliza marcas de colores en los caparazones y reconoce tener cierta debilidad por algunos ejemplares.

Además, intenta mantener un equilibrio entre machos y hembras. Según explica, los machos pueden ser muy insistentes durante el periodo reproductivo, por lo que procura que haya aproximadamente un macho por cada 10 hembras para evitar conflictos.

Durante cinco meses al año el trabajo se reduce. Entre finales de octubre y marzo, las tortugas entran en hibernación. Éstas se entierran unos 10 centímetros bajo tierra, su temperatura corporal desciende hasta los cinco grados y su corazón puede latir apenas dos veces por minuto.

Cuando llega la primavera comienza el periodo de puesta de huevos. Para no perder ningún nido, Gobbetto ha instalado cerca de 30 cámaras de vigilancia en el jardín. Gracias a este sistema puede detectar dónde excavan las hembras y trasladar los huevos a incubadoras, incluso cuando no se encuentra en casa.

Mantener una colección tan grande de tortugas también implica cumplir estrictamente la legislación sobre fauna protegida. Cada ejemplar debe contar con un microchip identificativo y con su correspondiente certificado CITES, el documento internacional que regula el comercio de especies protegidas.