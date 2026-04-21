La ganadería extensiva absorbe hasta el 63% del CO2 que emite, según un estudio de la Universidad de Extremadura

Durante años se ha tratado y evaluado al sector primario desde el prisma de las emisiones que genera. Sin embargo, la agricultura ya demostró su capacidad para absorber CO2. Ahora la ganadería extensiva ha demostrado lo mismo gracias al uso del suelo, los pastos y el arbolado.

Este es el foco de un estudio de la Universidad de Extremadura publicado en la revista especializada Scientific Reports y liderado por el investigador Andrés Horrillo.

Al parecer, las explotaciones de ganadería extensiva pueden compensar entre el 43% y el 63% de sus emisiones gracias al secuestro de carbono, una cifra que cambia la imagen del sector extremeño.

La Universidad de Extremadura mide el impacto del CO2 en la ganadería extensiva

La investigación parte de una idea sencilla y es que no basta con medir sólo lo que emite una explotación ganadera, también hay que tener en cuenta su capacidad para absorber carbono.

En el caso de la dehesa, ese secuestro se produce en el suelo, en los pastos y en el arbolado, por lo que el resultado final puede ser distinto al que ofrecen otros modelos de cálculo más limitados.

Para llegar a esa conclusión, el equipo realizó más de 60 entrevistas a ganaderos y propietarios y seleccionó 52 explotaciones exclusivamente extensivas, todas ellas ubicadas en dehesa y con una superficie superior a 100 hectáreas.

El análisis integró variables técnicas, económicas, sociales y ambientales, incluida la huella de carbono y la capacidad de secuestro del carbono.

Por ejemplo, propone medir las emisiones por hectárea, y no por kilogramo de carne o leche. Según los investigadores, ese criterio encaja mejor con el funcionamiento de la ganadería extensiva.

Por qué la ganadería extensiva extremeña compensa las emisiones de CO2

El trabajo clasifica las explotaciones en cuatro grupos a partir de factores como el nivel de intensificación, la tenencia de la tierra, el tipo de mano de obra y la dependencia de subvenciones.

Justamente los sistemas menos intensificados, con menor carga ganadera y menor dependencia de insumos como pienso, fertilizantes o maquinaria, son también los que tienen un mejor comportamiento ambiental

Concretamente, estos grupos emiten en torno a 700 y 1.000 kilos de CO2 equivalente por hectárea, y al mismo tiempo logran compensar entre el 43% y el 63% de esas emisiones gracias al secuestro de carbono.

Frente a ellos aparece un cuarto grupo más intensivo, con más animales por hectárea y mayores emisiones. En ese caso, la huella es de 2.183 kilos de CO2 equivalente por hectárea, aunque también señala que esas explotaciones tienen una mayor rentabilidad económica.

Por qué es importante saber cuánto CO2 absorbe la ganadería extensiva en España

Por desgracia, la cabaña ganadera mundial se está reduciendo, pero la ganadería extensiva puede ser una herramienta contra el cambio climático si se gestiona adecuadamente.

No porque deje de emitir, sino porque parte de esas emisiones puede compensarse por la propia capacidad del ecosistema para secuestrar carbono.

Eso da más peso a la idea de que no todos los modelos ganaderos deben analizarse de la misma manera.

Por ejemplo, en el caso de la dehesa, se refuerza la imagen de un sistema productivo ligado al territorio, con menor dependencia de insumos y con una contribución ambiental que no siempre aparece reflejada en los cálculos más habituales.