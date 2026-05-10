Los expertos advierten: los insecticidas de los repelentes disminuyen un 5% el regreso de los abejorros a sus nidos

La ciencia ha encendido las alarmas sobre el uso cotidiano de repelentes de insectos. Un estudio liderado por las universidades de Turku y Oulu demuestra que la exposición, incluso breve, a ciertos insecticidas altera la orientación de los abejorros.

Este fenómeno impide que regresen a sus colonias, comprometiendo la polinización y el equilibrio de nuestros ecosistemas más cercanos.

El impacto de los insecticidas domésticos en la capacidad de retorno a los nidos de los abejorros

Durante los meses de verano, el uso de dispositivos repelentes se dispara en hogares de toda España. Entre las soluciones más populares se encuentran los aparatos que vaporizan praletrina, un insecticida de la familia de los piretroides diseñado para crear zonas libres de mosquitos en exteriores.

Sin embargo, los investigadores finlandeses han descubierto que esta sustancia química acarrea consecuencias devastadoras para especies no objetivo, como el abejorro de cola común (Bombus terrestris).

El equipo de investigación, cuyos resultados publica la revista Biology Letters, analizó el comportamiento de 167 ejemplares. El retorno al nido resulta vital. Si las obreras pierden el rumbo, la colonia queda desabastecida de alimento, lo que pone en riesgo su viabilidad a largo plazo.

Cómo afecta la praletrina a la orientación de estos insectos polinizadores

Para medir el impacto real, los científicos utilizaron etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) adheridas a los abejorros.

Tras exponer a los sujetos a vapores de un dispositivo comercial durante periodos de 1, 10 y 20 minutos, los liberaron a un kilómetro de distancia de sus nidos. Los resultados del experimento son contundentes y muestran una degradación progresiva de la orientación según el tiempo de exposición.

Mientras que el grupo de control, no expuesto, registró una tasa de retorno del 37%, los datos sufrieron un desplome drástico tras el contacto con el insecticida.

Después de 10 minutos de exposición, solo el 17% de los abejorros consiguió volver. Lo más alarmante ocurrió con la exposición de 20 minutos, ya que la tasa de éxito cayó hasta apenas un 5%.

Este dato confirma que los insecticidas de los repelentes anulan casi por completo la capacidad de orientación de estos insectos esenciales. Por otro lado, es fundamental señalar que las pruebas de laboratorio no mostraron un incremento en la mortalidad directa.

Esto sugiere que la praletrina no actúa como un veneno letal inmediato, sino como un agente disruptor del sistema cognitivo. Los abejorros que logran regresar no tardan más tiempo de lo habitual, lo que refuerza la teoría de que el problema reside estrictamente en el fallo de los mecanismos de orientación iniciales.

Riesgos para la supervivencia de la colonia de abejorros y recomendaciones de seguridad

La pérdida de recolectoras tiene un efecto dominó sobre la estructura social del nido. Según explica el investigador Kimmo Kaakinen de la Universidad de Turku, en declaraciones recogidas por la propia universidad, la falta de nutrición debilita la salud de la colmena, reduce la producción de nuevas reinas y, en el peor de los escenarios, provoca el colapso total del grupo de abejorros.

La polinización de flores y cultivos depende directamente de la eficiencia de estas obreras, cuya labor se ve truncada por una interferencia química externa. Ante estas evidencias, los expertos recomiendan revaluar la seguridad ecológica de los productos insecticidas de uso doméstico.

En países como Finlandia, ya existen restricciones que prohíben su empleo en entornos naturales, bosques o parques nacionales, limitando su uso exclusivamente a las inmediaciones de edificios residenciales, como patios y terrazas.

La comunidad científica insta a los consumidores a realizar un uso responsable de estos aparatos.