Una granja de cannabis destruyó 65.000 m2 de humedales protegidos pese a los avisos de las autoridades: 4 años después se enfrenta a una multa diaria de 8.900€

Una explotación de cannabis de Michigan, en Estados Unidos, afronta posibles sanciones económicas por destruir cerca de 65.000 metros cuadrados de humedales protegidos para construir sus instalaciones.

La empresa continuó con los trabajos pese a los avisos de las autoridades medioambientales. Cuatro años después del inicio de las actuaciones, un tribunal ha declarado que vulneró la legislación estatal y deberá afrontar una nueva fase judicial.

La granja de cannabis ignoró las advertencias medioambientales desde 2022

La explotación pertenece a Bliss Corporate, Inc., que opera bajo los nombres comerciales Bliss Cannabis y Bliss Farms. Según informó el Departamento de la Fiscalía General de Michigan, la compañía comenzó a talar árboles, dragar, drenar y rellenar terrenos de humedales protegidos durante el otoño de 2022.

Los trabajos se desarrollaron en Sherman Township, dentro del condado de Iosco, con el objetivo de construir y poner en funcionamiento una granja de marihuana. La superficie afectada alcanza los 15,9 acres (unos 65.000 metros cuadrados).

La investigación arrancó en diciembre de 2022, después de que el supervisor municipal de Sherman Township presentara una queja. El Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE) contactó con los responsables de la empresa, remitió notificaciones de infracción y mantuvo varias reuniones presenciales con sus representantes entre 2022 y 2024.

Pese a esas advertencias, la explotación siguió desarrollando las actuaciones denunciadas, según la Fiscalía General estatal.

¿Por qué el tribunal considera ilegal la destrucción de los humedales?

El caso se apoya en la parte 303 de la Ley de Recursos Naturales y Protección Ambiental de Michigan, que establece medidas para proteger los humedales. La normativa exige respetar las restricciones aplicables a estos ecosistemas, por lo que la transformación de los terrenos sin cumplir las condiciones legales puede acarrear consecuencias civiles.

La Fiscalía General presentó una demanda en agosto de 2025 contra Bliss Corporate, Inc. y la sociedad 3227 S. National Road, LLC. La actuación judicial llegó después de varios años de investigaciones y comunicaciones con los responsables de la explotación.

El 23 de septiembre de 2026, el Tribunal del 30.º Circuito concedió la petición de resolución sumaria de la Fiscalía y determinó que las empresas demandadas habían infringido la legislación estatal de protección de humedales. La decisión establece la vulneración legal, aunque todavía queda por concretar el alcance de las sanciones.

¿A cuánto puede ascender la multa diaria por destruir humedales?

La legislación de Michigan permite imponer multas civiles de hasta 10.000 dólares diarios por infracción. La cantidad definitiva dependerá de la decisión judicial y de las circunstancias que determine el tribunal. Hay que destacar que la cifra de aproximadamente 8.900 euros diarios es una conversión orientativa, no una sanción ya confirmada.

La Fiscalía también solicita que el tribunal prohíba de forma permanente nuevas vulneraciones de la normativa, ordene la restauración completa de los humedales afectados y aplique las multas civiles máximas que considere procedentes por cada infracción y cada día.

La vista para determinar las sanciones y las medidas correctivas está prevista para el 24 de noviembre de 2026. Hasta entonces, la cuantía final continúa pendiente.

El caso pone el foco en las consecuencias legales de alterar ecosistemas protegidos y en la responsabilidad de las empresas que mantienen sus actividades después de recibir advertencias oficiales.