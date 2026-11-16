Insólito bajón del Barcelona: suman dos partidos sin ganar por primera vez desde 2019

El Barcelona femenino está acostumbrado a ejercer su autoridad en todas las competiciones. Sin embargo, las de Pere Romeu están teniendo problemas en sus últimos encuentros. No se puede hablar de crisis después de dos partidos sin ganar, pero las blaugranas tienen muy bien acostumbrado a su público. El equipo no encadenaba una racha así desde 2019, siete años y nueve meses después.

El club empató a uno ante el Arsenal en la Liga de Campeones. En la Liga F volvieron a pinchar y consiguieron un polémico punto ante el Deportivo A Coruña. La derrota parecía confirmada pero un cabezazo de Renee Van Asten salvó los muebles en el minuto 101, algo que ha desatado una gran indignación. Pese al dato negativo, esta estadística evidencia el monopolio en el que actualmente se encuentran las culés, con una gran diferencia sobre sus competidores más cercanos.

La reacción del conjunto gallego no tardó en llegar, con un comunicado que criticaba duramente el arbitraje: «El RC Deportivo desea expresar públicamente su profunda indignación e insatisfacción con la actuación arbitral registrada en el partido disputado este domingo 15 de noviembre entre el Dépor ABANCA y el FC Barcelona, ​​correspondiente a la jornada 11 de la Liga F, especialmente por la incomprensible gestión del tiempo añadido».

El equipo explicó que el gol de Van Asten nunca debería haber subido al marcador: «El partido debería haber finalizado en el minuto 100. Sin embargo, de forma incomprensible e injustificada, el encuentro se prolongó hasta el minuto 107, y el empate del FC Barcelona llegó en el minuto 102, cuando ya se había excedido el tiempo extra inicialmente previsto».

El Real Madrid tiene una oportunidad

Las de Pau Quesada han visto que el Barcelona no es un equipo inmortal. Las blaugranas también pincharon ante la Real Sociedad, con derrota en aquella ocasión. Sin embargo, el conjunto blanco necesita cumplir con su parte y en el último encuentro tuvieron que conformarse con el empate ante el Levante Badalona. Pese a ello, la distancia por el liderato es de cuatro puntos.

Este bajón de las culés tiene algunos argumentos. Las lesiones están castigando a una plantilla que no cuenta con efectivos de sobra. Seis jugadoras del primer equipo se perdieron el viaje a A Coruña, Vicky López, Kika Nazareth, Kerolin Nicoli, Laia Aleixandri, Caroline Graham e Irene Paredes.