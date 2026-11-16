Dani Olmo vuelve a entrenar con el Barça casi un mes después de su lesión

Dani Olmo ha completado este lunes la parte inicial del entrenamiento con el grupo tras cuatro semanas fuera. El jugador del FC Barcelona se recuperaba de la lesión en el aductor de la pierna izquierda que sufrió en el partido de Champions League ante el Paris Saint-Germain. El club realizó una estimación que apuntaba a un mes de baja, según ha informado la entidad catalana.

El internacional español cayó lesionado el pasado 20 de octubre en el encuentro europeo frente al PSG. El Parque de los Príncipes fue testigo de cómo un golpe entre Dani Olmo y un rival provocó la sustitución del centrocampista. Las pruebas médicas realizadas por el FC Barcelona determinaron que el jugador sufría una «dolencia traumática», con un periodo de recuperación aproximado de un mes.

Desde entonces, ha tenido que ver desde la grada los últimos cuatro partidos del equipo catalán. Además de perderse el Clásico ante el Real Madrid (1-2) en el Spotify Camp Nou, no estuvo disponible en los partidos de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés (6-1 en Barcelona) y Atlético de Madrid (1-2 en el Metropolitano). También faltó en el duelo de Champions ante el Aston Villa (3-0 en el Spotify Camp Nou).

Exactamente 27 días después de su sustitución en el Parque de los Príncipes, Olmo vuelve a reincorporarse de manera parcial a los entrenamientos con el FC Barcelona. El mediocentro entrena con el foco puesto en su recuperación completa y tratará de llegar al próximo partido contra el Villarreal, que se disputará este domingo a las 14:00.