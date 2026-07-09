La singular carrera de caballos que pronostica a España como campeona del mundo con Noruega como finalista

La superstición y el simbolismo siempre han estado presentes en el fútbol. En el caso de España, el famoso Pulpo Paul predijo su victoria en el Mundial de 2010. En 2026 también hay motivos para ilusionarse , ya que el caballo que representaba a La Roja, Forza Toro, terminó imponiéndose frente a los siete países restantes. El jinete que le acompañó fue el brasileño João Moreira.

Hong Kong Jockey Club se encargó de la organización del evento, que pretendía representar todos los duelos de cuartos de final en una misma carrera. El resultado ha sido cuanto menos curioso, ya que Noruega terminó segunda y matemáticamente podrían verse las caras en la final. Francia fue tercera, Argentina quinta e Inglaterra última.

Los más simpatizantes con este tipo de teorías cuentan con varias estadísticas a su favor. Las primeras coincidencias no tardaron en aparecer. Teniendo ambas ediciones del Mundial (2010 y 2026), España no consiguió ganar el primer encuentro y el partido inaugural fue calcado, con México y Sudáfrica como protagonistas.

El pasar de los días está aumentando los datos curiosos, ya que Portugal volvió a ser el rival de los octavos de final y el resultado fue idéntico (1-0). Con esta última victoria frente a los lusos, los de Luis de la Fuente consiguen cuatro victorias consecutivas antes de los cuartos, algo que también ocurrió en el 2010. Además, con esta carrera de caballos vuelven a tener a un animal de su parte.

También hay argumentos futbolísticos

España ya partía como una de las favoritas tras ganar la Eurocopa, algo que no han tenido problemas en reafirmar en el Mundial. El equipo ha mostrado una solidez total en defensa con cero goles encajados. Bélgica buscará romper esta racha en el duelo de cuartos de final de este viernes 10 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias).

Los de Luis de la Fuente también estarán pendientes del partido entre Francia y Marruecos, que determinará con qué rival se enfrentarían en semifinales en caso de imponerse a los Diablos Rojos. La Noruega de Erling Haaland tendrá que eliminar a Inglaterra en cuartos para cumplir con la predicción de la carrera de caballos.