Guadalajara se rinde ante Venezuela: emotivo minuto de silencio por las víctimas del terremoto que acaba en ovación

El inicio del partido de la última jornada de la fase de grupos entre España y Uruguay estuvo marcado por un minuto de silencio por las víctimas de los fatales terremotos de Venezuela que terminó en ovación. La afición de Guadalajara fue, en su mayoría, respetuosa, aunque se escuchó algún que otro grito desde la grada. La respuesta del resto del estadio fue unísona, con una ovación como homenaje a las más de 900 víctimas mortales.

Aunque FIFA no es muy dada a este tipo de tributos, con el terremoto de Venezuela ha hecho una excepción. Es lo lógico. En todos los partidos se están guardando minutos de silencio por las víctimas de la tragedia, que ha sacudido al pueblo venezolano. Por el momento, se acercan al millar de muertos, aunque la lista se incrementará, dado que los desaparecidos se cuentan por miles.

Después de la ceremonia de interpretación de los himnos, ya con los 22 protagonistas sobre el círculo central y no con los suplentes, se guardó el minuto de silencio.