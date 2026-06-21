España se pone a prueba frente a Arabia Saudí en un partido que es muy importante para el combinado dirigido por Luis de la Fuente tras el empate sin goles que protagonizaron en la primera fecha ante la debutante Cabo Verde, lo que supuso un claro varapalo para la selección española, que es una de las favoritas para llevarse la Copa del Mundo. A continuación te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión todo lo que suceda en el Estadio de Atlanta en el partido de la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026.

España – Arabia Saudí del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección española de fútbol se tienen que medir a Arabia Saudí en la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente se enfrentan a una final anticipada, aunque no definitiva en este choque que se disputará en el Estadio de Atlanta, el mismo en el que no pasaron del 0-0 frente a Cabo Verde. Ese pinchazo obliga a España a tener que imponerse al conjunto asiático, aunque no será nada sencillo, pero, a priori, los vigentes campeones de la Eurocopa son favoritos para llevarse el triunfo.

La FIFA programó este vibrante España – Arabia Saudí correspondiente a la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado el inicio de este choque de la Copa del Mundo que jugará la selección española en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Como viene sucediendo en todo el campeonato se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Atlanta.

Dónde ver en directo gratis el España vs Arabia Saudí: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se jugarán en la Copa del Mundo, aunque hay que destacar que sólo el operador privado tiene íntegramente todos los partidos que se disputen. Este España – Arabia Saudí de la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026 se puede ver en directo por televisión a través de Dazn y de La1. Esto significa que también se va a poder seguir el choque de la selección española en el Estadio de Atlanta gratis y en abierto por la TV.

Los aficionados que están siguiendo incondicionalmente a la selección española de fútbol en la Copa del Mundo también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Arabia Saudí de la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026 a través de las aplicaciones de Dazn y RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets. Ambos medios ponen a disposición de sus usuarios sus respectivas páginas webs para que quien quiera pueda acceder a ellas con un ordenador y disfrutar de lo que ocurra en el Estadio de Atlanta.

En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor de la selección española de fútbol en la Copa del Mundo, ya que tenemos un enviado especial siguiendo al combinado nacional. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Arabia Saudí correspondiente a la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026. Una vez se escuche el pitido final en el Estadio de Atlanta compartiremos con todos nuestros lectores la crónica del choque y las reacciones relevantes de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Arabia Saudí

Todos los aficionados que estén siguiendo el Mundial 2026 y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la selección española de fútbol en la jornada 2 del grupo H de la Copa del Mundo van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Estadio de Atlanta para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el España – Arabia Saudí.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Arabia Saudí?

El Estadio de Atlanta, ubicado en Georgia, Estados Unidos, será el escenario donde España jugará contra Arabia Saudí en la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026. La selección nacional debutó en la Copa del Mundo en este recinto deportivo que fue inaugurado en 2017 y que tiene capacidad para acoger a unos 71.000 espectadores, esperándose una gran entrada y un ambientazo en este choque.

La FIFA designó al árbitro Raphael Claus para que imparta justicia en este apasionante España – Arabia Saudí que corresponde a la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026. El colegiado brasileño es internacional desde 2015 y es uno de los mejores valorados del campeonato de su país, habiendo participado en un par de Copas América.