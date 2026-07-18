La arenga de Rafa Nadal a la Selección antes de la final del Mundial: «Tenemos otra oportunidad… ¡vamos, España!»

Rafa Nadal se suma al apoyo a la Selección española para la gran final del Mundial que jugará España ante Argentina este domingo en Nueva York. El ex tenista, mejor deportista de la historia de nuestro país, ha dedicado un emotivo mensaje en sus redes sociales para el equipo que entrena Luis de la Fuente.

«Desde pequeño, el fútbol ha sido una de mis grandes pasiones. Siempre he disfrutado jugando, viendo partidos y apoyando a nuestra Selección», comienza Rafa Nadal, que acompaña su mensaje con varias fotos de su infancia con los colores de España y una ya más mayor, cuando cogió el trofeo de la Copa del Mundo conquistada por España en 2010.

Desde pequeño, el fútbol ha sido una de mis grandes pasiones. Siempre he disfrutado jugando, viendo partidos y apoyando a nuestra selección. Todavía recuerdo la emoción de vivir en Sudáfrica la final de 2010 ⭐️. ¡Nunca lo olvidaremos! Mañana tenemos otra oportunidad de… pic.twitter.com/iwt8bn7wYX — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 18, 2026

«Todavía recuerdo la emoción de vivir en Sudáfrica la final de 2010. ¡Nunca lo olvidaremos!», añade Nadal, que estuvo en el Soccer City de Johannesburgo aquel 11 de julio de 2010 en el que la Selección ganó su primer Mundial.

Rafa Nadal, reconocido seguidor del fútbol, ha recordado que «mañana (por este domingo) tenemos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos que hacen historia». Además, el ex tenista ha querido también destacar a Argentina, «una selección y un país al que respeto y admiro mucho». «¡Muchísima suerte, vamos España!», ha finalizado Nadal.

Este es uno de los muchos mensajes que el equipo de Luis de la Fuente está recibiendo de apoyo para la gran final del Mundial 2026 que se juega este domingo (21:00 hora peninsular española, una menos en las Islas Canarias) en Nueva York. España se mide ante Argentina con el objetivo de lograr el segundo Mundial de su historia.