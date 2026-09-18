Veterinarios coinciden: el motivo por el que tu gato levanta el trasero cuando le acaricias

¿Por qué los gatos levantan el trasero cuando reciben una caricia? Veterinarios se han pronunciado sobre uno de los grandes tics de estos animales, que suelen hacerlo de una forma habitual durante el día. Este acto suele ser habitual después de que estos animales reciban un impacto positivo cuando reciben un pequeño toque del ser humano y suele ser más habitual en el caso de las hembras. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los motivos por los que los gatos levantan el trasero a menudo.

Quien tiene un gato tiene un tesoro y, aunque se hagan los ariscos, en realidad saben responder con afecto a los cariños del ser humano. Puede que no sean tan populares o amigables como los perros, pero estos animales también son emotivos a su manera y lo manifiestan de muchas maneras. Uno de estos casos es cuando levantan el trasero, uno de los actos muy habituales de estas mascotas que se suele manifestar en mayor medida en el caso de las hembras.

Varios expertos en veterinaria han explicado los motivos por los que los gatos levantan el trasero, especialmente cuando reciben una caricia. Esto está relacionado con el gusto positivo que reciben tras el impacto de sus dueños, que en muchas ocasiones suele ir hacia la parte de atrás. Porque, además de acariciar la cabeza y la zona del bigote, estos animales reciben un gran estímulo cuando reciben un impacto en la zona de la base de la cola y tiene que ver con las terminaciones nerviosas que tienen en esta zona.

¿Por qué un gato levanta el trasero?

«¿Trasero elevado? ¿Por qué los gatos levantan el trasero todo el tiempo?», este es el artículo publicado por la revista Rover en el que recogen las declaraciones de varios expertos en veterinaria que hablan del curioso caso en el que los gatos suelen levantar el trasero después de recibir una caricia… o por un puro acto instintivo.

«El trasero elevado también se conoce como lordosis y es un comportamiento instintivo que muchos gatos presentan cuando se les acaricia», cuenta la Dra. Joanna Woodnutt, MRCVS, fundadora de Petlearnia, en declaraciones que recoge este medio en las que también deja claro que: «Este comportamiento tiende a ser más común en las hembras, especialmente si han atravesado uno o más ciclos de celo antes de ser esterilizadas».

Estos expertos dejan claro que levantar el trasero puede ser un mensaje para sus dueños para que le acaricien la zona de la base de la cola. «Es probable que se trate de un refuerzo accidental. Levantan el trasero, les acariciamos un poco más fuerte… ¡Y listo! Es más probable que se comporten de la misma manera la próxima vez», cuenta la doctora en el artículo publicado en esta página web.

Además, esta experta en la materia también informa que este movimiento también lo realizan para captar la atención del dueño y como una señal de que confían en el ser humano, ya que nunca se pondrán de espaldas a alguien en el que no confíen. «El comportamiento de levantar el trasero en los gatos es buena señal de que confía en ti. Los gatos que no confían en ti mantienen la mirada fija y se enfrentan a ti; no te muestran el trasero», afirma esta doctora, que también pone el foco en el último motivo: cuando el gato está en celo. «Cuando los gatos se aparean, el macho araña y muerde el cuello de la hembra, y en respuesta la hembra levanta el trasero, presentándolo para el apareamiento», cuenta en la revista Rover.