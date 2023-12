5 secretos de los gatos que seguramente no conoces

El gato es un animal intrigante, misterioso y con muchos secretos, y aunque sus acciones y comportamientos son completamente descriptibles, la mayoría de ellos son capaces de hacer cosas que no todos los dueños de gatos puedan saber. Te ofrecemos a continuación algunos secretos que esconden los felinos caseros, los que seguramente, te sorprenderán.

Por lo general, se considera que el primer año de vida de un gato equivale a unos 15 años humanos, el segundo año a alrededor de 10-12 años adicionales y, a partir de entonces, cada año de vida de un gato puede contabilizarse aproximadamente como 4 años humanos. Sin embargo, factores como la raza, la genética, el estilo de vida y la salud pueden influir en la esperanza de vida de los gatos.

Si eres el dueño de un gato querrás que aprenda algunas normas de convivencia, como por ejemplo que utilice su caja de arena y no haga sus necesidades en cualquier otra parte de la casa. Pero también tienes que saber que tu gato está aprendiendo de ti otras cosas que, probablemente, se te pasen por alto.

Los gatos son muy observadores: tu gato te conoce. Aprendió tus horarios y sabe perfectamente cuándo te acuestas y a qué hora te levantas.

A qué velocidad corre un gato

El gato, como todos los felinos, puede desarrollar altas velocidades si se trata de tramos cortos. La velocidad media de un gato está entre los 40 y los 50 kilómetros por hora. En situaciones de peligro, puede incluso superar esos valores y mantenerlos durante unos segundos.

Una misma camada puede tener padres diferentes

En ocasiones, en una misma camada aparecen gatitos totalmente diferentes entre sí. Unos negros, otros blancos y algunos atigrados. Seguramente lo que ocurrió es que la hembra ha sido fertilizada por varios machos. A esto se le denomina sobrefertilización y es cuando, durante el mismo ciclo varios óvulos son fertilizados por varios felinos diferentes.

Glándulas olfativas

Los gatos marcan su territorio rociando con su orina en lugares estratégicos, generalmente, por donde transitan diariamente. Pero también tienen glándulas olfativas en sus mejillas, que utilizan para delimitar su territorio, razón por la que frotan su cara en todas partes.

Los felinos frotan sus mejillas en los muebles, y en todos aquellos objetos que estén en la casa y también en los que estén al aire libre, si es que los consideran dentro de sus dominios.

La carne es su alimento

El gato es un animal estrictamente carnívoro y si no le das carne o pescado se enfermará, puede colapsar su sistema digestivo y morir.

El sistema digestivo de los gatos difiere totalmente de los omnívoros. Su cuerpo no produce enzimas para digerir los alimentos y también necesita once aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento de sus órganos vitales, como la carnitina o la taurina, que no existen en las plantas.

Las grasas también son imprescindibles en su dieta, incluyendo un lípido en particular, el ácido araquidónico, que solo es de origen animal. Los gatos también necesitan vitaminas A y D3, las que también son de origen animal, exclusivamente.

El maullido de tu gato es para ti

En la naturaleza y en libertad, los gatos adultos rara vez maúllan. Los sonidos que reproducen están estrictamente reservados para las peleas (gruñidos), o para la reproducción (aullidos).

Estudios recientes han determinado que el maullido de los gatos está reservado para los seres humanos. El gato escucha las conversaciones y te escucha hablar a ti, por lo que maúlla para comunicarse contigo, a su manera.

¿Lo sabías? Comparte y comenta estos interesantes datos ¿Cuál de estos secretos de los gatos ya sabías? ¿Quieres aportar más información? ¡Deja un comentario!