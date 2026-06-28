La socialista Chivite permite los campamentos del horror en Navarra que quieren «mariconizar» a niños de 13 años

OKDIARIO se ha desplazado hasta Abáigar (Navarra), donde uno de los conocidos como «campamento del horror» arrancará este mismo lunes con el beneplácito del Gobierno de la socialista María Chivite. Lo que en el País Vasco está vetado, en Navarra sigue su curso. Lo que se encuentra sobre el terreno va más allá de las clases de euskera: pintadas de «Gora ETA», carteles del Gobierno vasco y consignas como «cipayo, que te parta un rayo» salpican el recinto al que llegarán los menores. «Con la excusa de las jornadas de apoyo al idioma, aquí se va metiendo el Gobierno vasco», advierte el reportero ante las imágenes.

«Queremos mariconizar a vuestros hijos (normalmente no tenemos hijos) para que vosotros, como hicisteis con nosotros, no los heterosexualicéis». La frase no es una invención de los denunciantes ni un eslogan de campaña. La firmó Aner Peritz Manterola Euzkitze, uno de los directivos de Sarrea Euskal Udaleku Elkartea —la asociación que organiza los polémicos Euskal Udalekuak—, en un artículo de opinión publicado en el diario Berria en febrero de 2025, titulado Haurrak eta genero-esentzialismoa («Los niños y el esencialismo de género»).

En ese mismo texto, Peritz reivindica lo que denomina un «adoctrinamiento transmaribollero» y remata: «No era broma, tenían razón los ecos». Y añade un reproche directo a los padres: saben que en el campamento han «euskaldunizado» a sus hijos, «pero no heterosexualizado, eso no». Es la filosofía, escrita de su puño y letra, de quien dirige las colonias que este verano vuelven a abrir sus puertas en Navarra con dinero público.

La Diputación de Álava prohibió el pasado 4 de junio que Sarrea organice actividades de tiempo libre con menores durante tres años, le impuso una multa de 9.000 euros y la apartó de cualquier ayuda pública del territorio. La Diputación concluyó que la asociación incumplió de forma «grave» la normativa y que no colaboró con la administración tras las denuncias de las familias.

No todos los vecinos comparten la alarma. Uno de ellos sale al paso del equipo para negar tajantemente las denuncias: «Es una mentira como un templo», repite, y asegura que a los niños «no se les ha tocado». La escena resume el choque entre quienes denuncian lo ocurrido en Bernedo y Abáigar y quienes defienden la actividad pese a la sanción que ya pesa sobre la misma asociación al otro lado de la muga.

Los organizadores intentaron esquivar el veto cambiando de siglas: bajo el nombre de Dorrekoa presentaron un nuevo campamento en Bernedo con las mismas fechas y actividades. La Diputación comprobó que Dorrekoa y Sarrea eran, en la práctica, lo mismo —mismo equipo, mismos canales, mismo recinto— y cerró la puerta.

Pero esa sanción solo tiene jurisdicción en suelo alavés. A pocos kilómetros, en los municipios navarros de Goñi y Abáigar, los mismos campamentos siguen programados para este verano. La resolución ya ha sido remitida al Gobierno de Navarra y la decisión recae ahora en el departamento de Juventud del Ejecutivo de Chivite. Por ahora, guarda silencio. Y no solo los permite: los financia.