El PSOE de Madrid expulsa a la alcaldesa de El Boalo que llegó al cargo con una moción de censura junto a Vox

El PSOE de la Comunidad de Madrid ha expulsado a la alcaldesa de El Boalo, Soledad Ávila, y a la concejal, Yolanda Castilla, por haber pactado con un concejal tránsfuga de Vox una moción de censura que llevó a Ávila a la alcaldía en detrimento del anterior alcalde del PP, Sergio Yunquera. Aunque la expulsión ya ha sido comunicada, ambas concejales siguen trabajando bajo las siglas del PSOE, lo que les permite disfrutar de todos los derechos vinculados a la pertenencia a un partido pese a no ser parte de él.

El pasado 12 de noviembre, el PSOE de El Boalo presentó una moción de censura en el ayuntamiento local junto al partido BCM y José Olmos, un edil no adscrito que había abandonado Vox semanas antes. Alegando una supuesta pérdida de confianza en el anterior alcalde popular, Sergio Yunquera, la moción prosperó y Ávila fue nombrada nueva alcaldesa.

El pacto con el edil de VOX en la moción de censura presentada por el PSOE «es la causa única y directa de tal expulsión» de estos concejales, según han expresado desde la oposición en una carta dirigida a Fernando Sanz Frutos, secretario del Ayuntamiento.

La decisión ha sido acreditada y comunicada oficialmente, según ha admitido la propia alcaldesa en uno de los plenos del ayuntamiento. Esta situación ha provocado que tanto la alcaldesa como los concejales expulsados del partido estén aprovechando todos los privilegios de pertenecer a un grupo político sin ser parte de él.

Para la oposición de El Boalo, la expulsión de los concejales del partido supone que el gobierno municipal sea «ilegítimo en su configuración». En dicha carta, los partidos PP, VOX y el Grupo Somos Pueblo han expuesto que la expulsión de los concejales hace que «automáticamente pasen a la condición de no adscritos».

Condición que, aunque no les priva de su acta, según la oposición «restringe su posición institucional», lo que conlleva «la pérdida de todos los derechos vinculados a un grupo político, la imposibilidad de integrarse en otro grupo o constituir uno nuevo y la limitación para el ejercicio de funciones ejecutivas», según han afirmado estos tres partidos.

Esta limitación de funciones «impide asumir cargos o percibir retribuciones que supongan una mejora respecto a la situación previa» en situaciones de transfuguismo político —salida voluntaria o expulsión del partido—. Además, la oposición ha denunciado que, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, «los concejales no adscritos no pueden formar parte de la Junta del Gobierno Local ni ostentar cargos ejecutivos como el de teniente de alcalde».

El transfuguismo en el Ayuntamiento de El Boalo —la marcha del ex edil de VOX y la expulsión de la alcaldesa socialista— ha permitido sostener a la oposición «la concurrencia de un fraude electoral o fraude institucional». Los tres partidos opuestos al Gobierno local han considerado que «se ha alterado la voluntad popular expresada en las urnas, instrumentalizado la moción de censura para llegar al poder y producido una distorsión del sistema político».

Debido a la situación de incertidumbre en la Administración local, la oposición ha denunciado que «el Gobierno municipal, en términos jurídicos, es ilegítimo en su configuración». Para sostener esta información, han señalado que «hay concejales que no pueden ostentar los cargos que desempeñan, por lo que resulta imposible constituir la Junta de Gobierno Local».

Los 3 partidos han solicitado al secretario del Ayuntamiento que «confirme si tiene conocimiento de los hechos, que recabe toda la información posible para aclarar la situación política del gobierno municipal y que valore la existencia de un fraude institucional que, en caso de existir, advierta de las posibles causas de nulidad de los actos dictados en la actual situación».

Mientras los concejales expulsados del PSOE siguen trabajando bajo las siglas del partido en todos sus actos oficiales, el secretario del Ayuntamiento de El Boalo no ha respondido todavía a la carta en la que la oposición denuncia la situación irregular del consistorio por la expulsión de su alcaldesa.