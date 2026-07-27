Precio de la gasolina hoy 27 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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Comenzamos una nueva semana, y lo cierto es que coincide con un momento clave del verano. Con el mes a punto de terminar y agosto a la vuelta de la esquina, muchos conductores en Madrid combinan hoy la vuelta a la rutina con nuevos desplazamientos previstos para los próximos días. No se nos olvidan los incendios que afectan a muchos puntos de la comunidad desde hace días, de modo que teniendo esto en cuenta, llega para muchos el momento de revisar el coche y, en muchos casos, pasar por la gasolinera así que repasamos ahora el precio de la gasolina hoy 27 de julio con las gasolineras más baratas de Madrid.
No se nos olvida que aunque el precio para repostar sigue variando bastante entre estaciones de servicio y gasolineras low cost, y también dependiendo de la zona en la que respostes, todavía sigue vigente la rebaja de 15 céntimos por litro para este mes de julio, por lo que antes de que llegue agosto, cuando bajará a 10 céntimos el litro, conviene saber dónde es más barato llenar el depósito con precios actualizados como los que ofrece ahora, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 27 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos disponibles a primera hora en el Geoportal, estas son algunas de las gasolineras con los precios más bajos hoy en la Comunidad de Madrid:
Gasolina 95
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.469 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.469 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.469 €/l.
- Ballenoil. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.475 €/l.
- Gasolinera Torrejón. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l.
- Petrokal. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.479 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: 1.489 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Lavaplus. Base Aérea. Carretera de la Base, km s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.499 €/l.
- Store Fuel. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.499 €/l.
- Avia. Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: 1.499 €/l.
- T9. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.499 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida Europa, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.499 €/l.
- Nieves. Torrejón de Ardoz. Calle Jacinto Benavente, 2. Precio: 1.499 €/l.
- OD06. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.509 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.509 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.603 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.669 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.695 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l.
- Petrokal. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.699 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.703 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.709 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.719 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.719 €/l.
- Galp. Collado Villalba. Carrefour Los Valles, calle Matadero, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.729 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.754 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.759 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l.
- OD06. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.509 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1.517 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.519 €/l.
- Avia. Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.539 €/l.
- Combus. Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: 1.539 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.549 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.549 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.549 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1.569 €/l.
- Galp. Cobeña. Avenida Río Duero, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.569 €/l.
- E.Leclerc. Madrid. Calle Calderilla, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1.569 €/l.
Ahora ya sabes dónde puedes repostar en este último lunes de julio, si vives o pasas por Madrid, dado que los listados muestran no sólo el nombre de la gasolinera o el precio, sino también la ubicación exacta, pero si quieres hacer consulta tú mismo en otro momento, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras en el que verás como vas a poder buscar por municipio, comparar carburantes y visualizar todas las estaciones tanto en forma de listado como los que acabamos de ver como en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo.