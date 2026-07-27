Comenzamos una nueva semana, y lo cierto es que coincide con un momento clave del verano. Con el mes a punto de terminar y agosto a la vuelta de la esquina, muchos conductores en Madrid combinan hoy la vuelta a la rutina con nuevos desplazamientos previstos para los próximos días. No se nos olvidan los incendios que afectan a muchos puntos de la comunidad desde hace días, de modo que teniendo esto en cuenta, llega para muchos el momento de revisar el coche y, en muchos casos, pasar por la gasolinera así que repasamos ahora el precio de la gasolina hoy 27 de julio con las gasolineras más baratas de Madrid.

No se nos olvida que aunque el precio para repostar sigue variando bastante entre estaciones de servicio y gasolineras low cost, y también dependiendo de la zona en la que respostes, todavía sigue vigente la rebaja de 15 céntimos por litro para este mes de julio, por lo que antes de que llegue agosto, cuando bajará a 10 céntimos el litro, conviene saber dónde es más barato llenar el depósito con precios actualizados como los que ofrece ahora, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 27 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos disponibles a primera hora en el Geoportal, estas son algunas de las gasolineras con los precios más bajos hoy en la Comunidad de Madrid:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.469 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.469 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.469 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.475 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.489 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: 1.489 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, km s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Base Aérea. Carretera de la Base, km s/n. Precio: . Galp . El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.499 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.499 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: . Avia . Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.499 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida Europa, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.499 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Nieves . Torrejón de Ardoz. Calle Jacinto Benavente, 2. Precio: 1.499 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Jacinto Benavente, 2. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.499 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.499 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.509 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.509 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.509 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.603 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.649 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.669 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.695 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.703 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Collado Villalba. Carrefour Los Valles, calle Matadero, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Collado Villalba. Carrefour Los Valles, calle Matadero, s/n. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.729 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.754 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.759 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.759 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.759 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.759 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.509 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1.517 €/l .

. Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Avia . Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.539 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.539 €/l .

. Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: . Combus . Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: 1.539 €/l .

. Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.539 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Ballenoil . Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.539 €/l .

. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: 1.539 €/l .

. Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.549 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.549 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.559 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: . Galp . Cobeña. Avenida Río Duero, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Cobeña. Avenida Río Duero, 1. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.569 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . E.Leclerc . Madrid. Calle Calderilla, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Calle Calderilla, 1. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: . Ballenoil . Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: . Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1.569 €/l.

Ahora ya sabes dónde puedes repostar en este último lunes de julio, si vives o pasas por Madrid, dado que los listados muestran no sólo el nombre de la gasolinera o el precio, sino también la ubicación exacta, pero si quieres hacer consulta tú mismo en otro momento, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras en el que verás como vas a poder buscar por municipio, comparar carburantes y visualizar todas las estaciones tanto en forma de listado como los que acabamos de ver como en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo.