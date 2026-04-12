A pesar de que sea domingo, puede que hayas planeado una escapada para hoy y quieras coger el coche. Tal vez trabajas o incluso pienses en llenar el depósito para estar preparado para mañana lunes y que no te pillen atascos o mucha gente cuando quieras repostar. Sea cuál sea el motivo, si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy, lo cierto es que no parece que haya variado demasiado del visto en los últimos días, pero de todos modos resulta interesante saber qué gasolineras son las más baratas este domingo 12 de abril tanto en Madrid capital como en aquellos municipios cercanos. Con esta información puedes ahorrar unos céntimos y aunque no sea demasiado, sí que puede marcar la diferencia.

Gracias a una herramienta como Geoportal gasolineras, que encontramos en la web del Ministerio de Transición Ecológica, podemos estar al día de los precios de los combustibles actualizados, de modo que haciendo una consulta diaria no sólo nos hacemos una idea de cómo va evolucionando el precio del petróleo o el diésel en un contexto de guerra como el actual. De hecho se nota en el bolsillo, y mucho, esa subida que ha tenido el litro de gasolina en las últimas semanas a pesar de que se le aplica una rebaja del IVA al 10%. De todos modos no baja de los 1,4 euros de media (y más de los 1,7 para el diésel), por lo que recalcamos que es importante saber dónde se reposta y que gasolineras ajustan más los precios. Toma nota porque estas son las más económicas a primera hora de este domingo 12 de abril.

Precio de la gasolina hoy 12 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Como mencionamos, a través de la herramienta del Ministerio de Transición Ecológica podemos conocer el listado con las 25 gasolineras y estaciones de servicio que venden el litro de gasolina o diésel más barato para hoy domingo:

Gasolina 95

Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.369 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.369 €/l Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.369 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.369 €/l Ballenoil – Carretera M-607 km 13 (Madrid) – 1.375 €/l

– Carretera M-607 km 13 (Madrid) – 1.375 €/l Ballenoil – Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.399 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.399 €/l Plenergy – Avenida de Madrid, 60 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Avenida de Madrid, 60 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Gasexpress – Carretera Daganzo km 3 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carretera Daganzo km 3 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Petroprix – Calle Isaac Newton, 155 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Calle Isaac Newton, 155 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Ballenoil – Carretera Daganzo km 5 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carretera Daganzo km 5 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Supeco – Polígono La Garena, Av. Europa s/n (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Polígono La Garena, Av. Europa s/n (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Ballenoil – Calle Varsovia, 2 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Calle Varsovia, 2 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l Alcampo Fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca (Fuenlabrada) – 1.406 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca (Fuenlabrada) – 1.406 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.406 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.406 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l Ballenoil – Avenida Constitución, 225 (Torrejón de Ardoz) – 1.419 €/l

– Avenida Constitución, 225 (Torrejón de Ardoz) – 1.419 €/l Ballenoil – Avda. Democracia, 41 (Madrid) – 1.419 €/l

– Avda. Democracia, 41 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Avda. de la Democracia, 62 (Madrid) – 1.419 €/l

– Avda. de la Democracia, 62 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Ronda Segovia, 37 (Madrid) – 1.419 €/l

– Ronda Segovia, 37 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Calle Ofelia Nieto, 65 (Madrid) – 1.419 €/l

– Calle Ofelia Nieto, 65 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Avenida del Jarama, 17 (Coslada) – 1.419 €/l

– Avenida del Jarama, 17 (Coslada) – 1.419 €/l Ballenoil – Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.419 €/l

– Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Calle Cerro del Murmullo, 1 (Madrid) – 1.419 €/l

– Calle Cerro del Murmullo, 1 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 (Madrid) – 1.419 €/l

– Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 (Madrid) – 1.419 €/l Plenergy – Carretera Villaverde a Vallecas km 267 (Madrid) – 1.419 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.469 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.469 €/l Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.469 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.469 €/l Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.489 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.489 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l Alcampo Fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca (Fuenlabrada) – 1.525 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca (Fuenlabrada) – 1.525 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.525 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.525 €/l Bp San Fernando Puerta de Madrid 365 I – Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.569 €/l

– Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.569 €/l Bp San Fernando Puerta de Madrid 365 II – Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.569 €/l

– Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.569 €/l Bp Rio Corvo 365 – Carretera Antigua N-II km 26,00 (Alcalá de Henares) – 1.579 €/l

– Carretera Antigua N-II km 26,00 (Alcalá de Henares) – 1.579 €/l Galp – Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.579 €/l

– Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.579 €/l Cepsa A4 Pinto 365 – Calle Coto de Doñana, 1 (Pinto) – 1.579 €/l

– Calle Coto de Doñana, 1 (Pinto) – 1.579 €/l Cepsa Las Arenas 365 – Calle Arenas, 2 (Pinto) – 1.579 €/l

– Calle Arenas, 2 (Pinto) – 1.579 €/l Cepsa San Fernando 365 – Calle Cerrajeros de los, 2 (San Fernando de Henares) – 1.579 €/l

– Calle Cerrajeros de los, 2 (San Fernando de Henares) – 1.579 €/l Bp Puente Arce 365 – Carretera M-300 km 26,4 (Alcalá de Henares) – 1.599 €/l

– Carretera M-300 km 26,4 (Alcalá de Henares) – 1.599 €/l Bp San Peter 365 – A-3 km 11,200 (Madrid) – 1.599 €/l

– A-3 km 11,200 (Madrid) – 1.599 €/l Bp Guadalcanal 365 – Calle Guadalcanal, 39 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Guadalcanal, 39 (Madrid) – 1.599 €/l Shell Atalayuela 365 – Calle Guadalcanal, 36 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Guadalcanal, 36 (Madrid) – 1.599 €/l Bp Taraza 365 – Calle Marc Gené, 2 (Leganés) – 1.599 €/l

– Calle Marc Gené, 2 (Leganés) – 1.599 €/l Bp Mayorazgo 365 – Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l Repsol – Calle Hulla, 22 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Hulla, 22 (Madrid) – 1.599 €/l Cepsa Mayorazgo 365 – Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l Cepsa La Gavia 365 – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l

– Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l Bp La Gavia 365 – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l

– Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Calle Marc Gené, 28 (Butarque) – 1.599 €/l

– Calle Marc Gené, 28 (Butarque) – 1.599 €/l Bp Nassica 365 – Calle Coto de Doñana, 6 (Pinto) – 1.599 €/l

Diésel

Ballenoil – Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.348 €/l

– Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.348 €/l Ballenoil – Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.348 €/l

– Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.348 €/l Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.699 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.699 €/l Repsol – Calle Hulla, 22 (Madrid) – 1.699 €/l

– Calle Hulla, 22 (Madrid) – 1.699 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.709 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.709 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.709 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.709 €/l Confor Auto – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.725 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.725 €/l Plenergy – Avenida Industria, 52 (Tres Cantos) – 1.729 €/l

– Avenida Industria, 52 (Tres Cantos) – 1.729 €/l Ballenoil – Avenida Industria, 44 (Tres Cantos) – 1.729 €/l

– Avenida Industria, 44 (Tres Cantos) – 1.729 €/l Ballenoil – Calle Ofelia Nieto, 65 (Madrid) – 1.739 €/l

– Calle Ofelia Nieto, 65 (Madrid) – 1.739 €/l Alcampo Fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca (Fuenlabrada) – 1.756 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca (Fuenlabrada) – 1.756 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.756 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.756 €/l Ballenoil – Calle Albasanz, 69 (Madrid) – 1.759 €/l

– Calle Albasanz, 69 (Madrid) – 1.759 €/l Ballenoil – Calle Emilio Muñoz, 19 (Madrid) – 1.759 €/l

– Calle Emilio Muñoz, 19 (Madrid) – 1.759 €/l Ballenoil – Calle Versalles, 17 (Madrid) – 1.759 €/l

– Calle Versalles, 17 (Madrid) – 1.759 €/l Ballenoil – Carretera M-607 km 13 (Madrid) – 1.765 €/l

– Carretera M-607 km 13 (Madrid) – 1.765 €/l Ballenoil – Avda. Democracia, 41 (Madrid) – 1.769 €/l

– Avda. Democracia, 41 (Madrid) – 1.769 €/l Ballenoil – Avda. de la Democracia, 62 (Madrid) – 1.769 €/l

– Avda. de la Democracia, 62 (Madrid) – 1.769 €/l Ballenoil – Calle Santa Genoveva, 26 (Madrid) – 1.769 €/l

– Calle Santa Genoveva, 26 (Madrid) – 1.769 €/l Ballenoil – Avenida del Jarama, 17 (Coslada) – 1.769 €/l

– Avenida del Jarama, 17 (Coslada) – 1.769 €/l Ballenoil – Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.769 €/l

– Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.769 €/l Ballenoil – Calle Alcalá, 415 (Madrid) – 1.769 €/l

– Calle Alcalá, 415 (Madrid) – 1.769 €/l Plenergy – Avenida San Pablo, 29 (Coslada) – 1.769 €/l

– Avenida San Pablo, 29 (Coslada) – 1.769 €/l Plenergy – Calle Pirotecnia, 2 (Madrid) – 1.769 €/l

Cómo hacer una consulta del Mapa de gasolineras más baratas para repostar

Con el listado facilitado ahora ya sabes donde puedes repostar en Madrid capital y municipios cercanos a primera hora de este domingo 12 de abril, pero lo cierto es que si deseas hacer tú mismo la consulta porque tal vez deseas informarte a última hora del día, para comprobar si el listado cambia, o cualquier otro día, te recomendamos que entres en Geoportal Gasolineras y hagas una búsqueda que en realidad, es de lo más sencilla. Sólo tienes que filtrar por provincia, en este caso Madrid, seguido del municipio, en el caso de que quieras mirar alguno en concreto y también, tipo de combustible. Verás que si le das a «Buscar» te aparece un listado parecido al que te hemos mostrado, pero también, un mapa como este que ahora ves para una consulta que hemos hecho, a modo de ejemplo, sobre Alcorcón. De este modo puedes ver más detalladamente qué gasolineras hay en una zona muy concreta y ver el precio actualizado al momento.