El Gobierno de Ayuso acusa a Sánchez de haber intentado regalar a su hermano «un sueldo Nescafé para toda la vida»

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado este martes a Pedro Sánchez de haber pretendido regalar a su hermano «un sueldo Nescafé para toda la vida» con el dinero de todos los españoles. El portavoz del Ejecutivo regional ha lanzado la frase tras conocerse la condena a David Sánchez por un delito de prevaricación.

García Martín ha querido salir al paso de las acusaciones del propio Sánchez, que en el pasado ha calificado la causa contra su hermano y su esposa de campaña orquestada por la ultraderecha: «El presidente del Gobierno pretendía regalar con el dinero de todos los españoles un sueldo Nescafé para toda la vida a su hermanísimo y le han pillado. Por tanto, señor Sánchez, esto no es lawfare, es justicia», ha remachado el consejero madrileño.

El portavoz del Ejecutivo regional ha ironizado además con la pena impuesta al hermano del presidente: «No nos engañamos, lo cruel para el hermano de Pedro Sánchez hubiera sido una condena que le obligara a trabajar».

Tercera condena al entorno de Sánchez

García Martín ha recordado que esta es ya la tercera sentencia condenatoria contra el círculo cercano al presidente, después de las que recayeron sobre el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el exministro José Luis Ábalos. «Ya van 3», ha resumido, antes de añadir que mientras el hermano de Sánchez queda inhabilitado durante nueve años, el propio presidente está «inhabilitado para gobernar y, además, para siempre».

El consejero ha exigido la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones, un gesto que, a su juicio, correspondería a «cualquier presidente decente». Frente a ello, ha criticado que los ministros del Ejecutivo central hayan optado por «atacar a los jueces» en lugar de acatar la sentencia, en lo que ha descrito como la defensa sistemática de «la corrupción, del nepotismo y del deterioro institucional» por parte del Gobierno.

García Martín ha cerrado su intervención calificando el fallo judicial como un mensaje «de esperanza para nuestra democracia», al demostrar que «nadie está por encima de la ley, tampoco Pedro Sánchez».

Las declaraciones del consejero llegan después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara ayer a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, en un fallo unánime que también alcanzó a otros diez acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. El tribunal apreció tres delitos de prevaricación administrativa vinculados a la creación de una plaza a medida y su posterior modificación para adaptarla a las «apetencias personales» del hermano del presidente, entre ellas su interés por la ópera.