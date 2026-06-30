Getafe abre un servicio de información sobre el consumo intencionado de drogas con fines sexuales

El Ayuntamiento de Getafe ha abierto un servicio para dar información sobre el consumo de drogas con fines sexuales. Esta iniciativa entra dentro de su política de diversidad sexual y de género, ofreciendo asesoramiento a la población LGTBI+ sobre orientación sexual, identidad de género y conductas adictivas. Ahora, el Ejecutivo ha decidido externalizar este servicio por 16.413,28 euros anuales, sacándolo a licitación pública.

Según consta en el acta de Junta de Gobierno Local del 24 de junio de 2026, la Concejalía Delegada de Salud, Consumo y Agenda 2030 ha justificado la externalización argumentando «insuficiencia de medios». Sin embargo, el servicio ya operaba desde septiembre de 2024 con personal municipal en el Centro de Salud Luis Montes, ubicado en la Plaza Juan Vergara, atendiendo a usuarios todos los miércoles de 15:00 a 21:00 horas.

La contradicción es evidente. Cuando la consulta se inauguró hace 21 meses, la concejal Alba Leo (Podemos) aseguró que Getafe ponía «en marcha una consulta para que los y las vecinas que lo necesitan se sientan escuchadas y acompañadas», describiéndola como un avance significativo en materia de diversidad e inclusión. «Hemos detectado una ausencia de espacios específicos para la población LGTBI en toda la Comunidad de Madrid», argumentó entonces la edil.

Ahora, el municipio decide sacar a licitación pública este servicio que hace apenas dos años presentaba como un logro propio del gobierno local (PSOE, Podemos y Más Madrid).

Servicios que incluye

El servicio licita por 16.000 euros anuales un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en VIH, abogacía, integradores sociales, técnicos en conductas adictivas y personal administrativo.

Las funciones incluyen: realización de pruebas rápidas de VIH y sífilis, acompañamiento en diagnóstico precoz, derivación para tratamientos antirretrovirales, atención sociosanitaria a personas trans, información y asesoramiento a migrantes en situación irregular, y talleres mensuales sobre «consumo de drogas con fines sexuales», una práctica conocida como «chemsex» que se caracteriza por sesiones de sexo que pueden prolongarse durante horas o varios días.

El interrogante que nadie cuestiona

Permanece sin aclarar quién ha gestionado el servicio desde septiembre de 2024 hasta la actualidad. Fuentes municipales no especifican si fue personal municipal directo o si ya existía una externalización previa. La ONG Migrantia aparece en su web vinculada a la iniciativa «Punto Diversia Getafe», aunque no ha sido confirmado su papel como prestataria oficial.

Lo que sí es evidente es que Getafe ha pasado de presentar este servicio como un «logro» del Ejecutivo local a reducirlo a una externalización por 16.000 euros anuales, sin que conste una explicación pública sobre los motivos del cambio de modelo.