Cómo celebrar la noche mágica de San Juan en Madrid: planes, conciertos y actividades

Aunque la Noche de San Juan siempre se asocia con la idea de ir a la playa a disfrutar de las hogueras, bañarse en el mar y realizar algunos ritos, Madrid también tiene su forma de celebrar la noche del 23 de junio aunque esté alejada de la costa. Puede que aquí no haya hogueras junto al mar, pero sí barrios que se llenan de gente, parques con música, conciertos y planes repartidos por toda la ciudad que consiguen crear ese ambiente especial que marca el inicio del verano.

Y este 2026 la Noche de San Juan en Madrid no va a ser diferente, ya que el 23 de junio volverá a ser una de esas veladas que se viven de otra manera. Aunque al día siguiente toque madrugar, muchos no se lo pensarán demasiado ya que es una noche distinta, más larga de lo normal, con ese punto de tradición que sigue funcionando año tras año. Así que si estás en Madrid y no tienes plan, opciones hay de sobra. Desde fiestas de barrio con hoguera hasta conciertos o propuestas más tranquilas, todo depende de lo que te apetezca esa noche.

Cómo celebrar la noche mágica de San Juan en Madrid

En Retiro llevan años celebrando la Noche de San Juan y se nota. Las fiestas se montan en el Parque Roma y duran varios días, del 21 al 23 de junio, así que no todo pasa en una sola noche. El ambiente es bastante variado con verbenas con orquesta, actuaciones para niños, algo de teatro y magia, e incluso propuestas más tradicionales como zarzuela o danza aunque como es de esperar, lo importante llega la noche del 23. Ahí es cuando se enciende la hoguera y el parque cambia completamente. Se junta bastante gente, hay ruido, risas, y ese momento típico de mirar el fuego y pensar qué dejas atrás. Algunos se animan incluso a saltar las brasas, que sigue siendo una de las tradiciones más repetidas.

Las fiestas de San Juan en Ciudad Lineal

En Ciudad Lineal, la celebración se reparte entre dos puntos clave: el parque El Flori, en el barrio de San Juan Bautista, y la calle Derechos Humanos, en San Pascual. Durante todo este fin de semana, del 19 al 21 de junio, ambos recintos concentran buena parte de la actividad.

El ambiente arrancó ya ayer el viernes con el pregón y los primeros conciertos, con grupos como No Idols o Vulperia en el escenario del parque El Flori, pero sigue hoy con torneos deportivos, mercado de artesanía, actuaciones infantiles y música en directo durante toda la jornada. Por la noche, el ritmo subirá con conciertos como Cigarrito Negro o Don Opas y los Hostiles. Y luego a medianoche se encenderá la hoguera de San Juan en el parque El Flori, acompañada de música en directo. En paralelo, el barrio de San Pascual tiene su propia programación con actividades familiares, espectáculos y otra hoguera que también se enciende esa misma noche.

Y mañana domingo el ambiente se relaja, pero aún hay actividades durante todo el día, desde exhibiciones deportivas hasta aperitivos vecinales que ponen el cierre a un fin de semana muy centrado en el barrio y en la participación de los vecinos.

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Conciertos gratis y una noche de San Juan bastante completa en Tres Cantos

A media hora de Madrid, Tres Cantos celebra sus fiestas del 18 al 24 de junio y coinciden de lleno con San Juan, así que el programa es de los más completos de la zona. Durante esos días hay de todo: teatro, actividades infantiles, puestos de comida… pero lo que más tira son los conciertos. Este año pasan por allí nombres como Dani Fernández, Siloé o la orquesta Panorama, todos en el recinto ferial y con acceso gratuito.

Y el 23 de junio, por la mañana y la tarde habrá actividades más tranquilas, pero a partir de la noche el ambiente cambiará. Empezarán los espectáculos con fuego, la música subirá y se irá notando que llega el momento importante. A medianoche se encenderá la hoguera en la plaza de la Familia. Después vendrá la batucada, el salto de la hoguera y música hasta que el cuerpo aguante.

Rituales, música y una hoguera con mucho peso en Alcorcón

Alcorcón apuesta por un formato bastante concentrado, todo en la misma noche y en el mismo sitio: el Auditorio Paco de Lucía, dentro del recinto ferial. La fiesta empezará sobre las 21:00, con música y ambiente desde el primer momento. Hay discoteca móvil, barra y bastante gente que llega con ganas de pasar la noche entera allí.

Y uno de los momentos más curiosos es el llamado Depósito de Sueños y Deseos, que arrancará sobre las 22:00. La idea es escribir en un papel aquello que quieres dejar atrás y prepararlo para quemarlo después. Puede sonar simple, pero cuando lo hace todo el mundo a la vez, tiene su gracia. Luego llegará el conjuro de fuego y, a medianoche, el encendido de la hoguera. A partir de ahí, música hasta las tres de la mañana y un ambiente bastante animado hasta el final.

Celebrar San Juan desde una terraza en pleno centro

No todo el mundo busca una hoguera o un parque lleno. También hay opciones más tranquilas, como la que propone el hotel The Madrid EDITION. Aquí el plan es diferente y empieza, sobre las 19:00, en una terraza en pleno centro. Hay música con DJ, comida y un ambiente más relajado, pensado para quien quiere celebrar San Juan sin meterse en grandes aglomeraciones. Aun así, mantienen parte de la tradición ya que también se puede escribir lo que quieres dejar atrás y quemarlo, y hay propuestas como lecturas de tarot para darle ese toque más simbólico a la noche.

Al final, vayas donde vayas, hay cosas que se repiten. La más conocida es la de escribir en un papel aquello que quieres dejar atrás y echarlo al fuego o esperar a la medianoche para mirar al fuego y pedir un deseo.