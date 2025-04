Un chino se muda a Madrid y lo que dice sobre Barcelona da mucho de que hablar

Cuando una persona extranjera se instala en un nuevo país, lo habitual es que compare constantemente su experiencia con lo que conocía antes. Y si además esa persona lleva más de cuatro décadas viviendo en España, su visión puede ayudar a entender cómo ha evolucionado el país, qué ciudades han cambiado más y qué factores influyen realmente en la percepción de quienes llegan desde fuera. Este ha sido el caso de Johni Zhang, un empresario de origen chino que lleva toda una vida afincado en nuestro país y cuya última reflexión, comparando Madrid con Barcelona, ha dado mucho que hablar.

No es ningún secreto que España ha sido históricamente uno de los destinos favoritos para quienes buscan una vida diferente, más tranquila o más próspera. Según datos del INE, hay más de seis millones de personas extranjeras viviendo en nuestro país, y la comunidad china forma una parte importante de esta cifra. Muchos de ellos han emprendido negocios, han traído sus tradiciones y han conseguido asentarse con fuerza, dejando una huella profunda, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Lo sorprendente en este caso no es sólo lo que Johni Zhang dice, sino el cambio de perspectiva que refleja su discurso. Hasta hace no tanto, Barcelona era la ciudad predilecta para muchos extranjeros por su clima, su arquitectura o su fama internacional. Sin embargo, este empresario, entrevistado por el popular creador de contenido Shun Lin (@sifushun), no ha dudado en proclamar que Madrid ha superado claramente a Barcelona. Pero ¿cuáles son sus razones para afirmar esto con tanta contundencia?.

Un chino se muda a Madrid y esto es lo que dice de Barcelona

Cuando alguien lleva más de 40 años en un país, puede hablar con conocimiento de causa. Eso es exactamente lo que hace Johni Zhang en su entrevista con Shun Lin, donde asegura que la capital española ha vivido una transformación espectacular. «Antes yo prefería Barcelona», admite, «pero la verdad es que ahora ha cambiado mucho. Madrid ha pasado de no tener turismo a duplicar a Barcelona».

La ciudad de Madrid ha experimentado en los últimos años una notable mejora tanto en infraestructuras como en calidad de vida. Según encuestas recientes sobre satisfacción con los servicios públicos, la capital ha obtenido una puntuación de 6,8, notablemente superior a la registrada en 2022. Además, la satisfacción de los propios madrileños con su ciudad se mantiene en un 7,7. Las calles están más limpias, hay más opciones de ocio, los servicios públicos han mejorado y, sobre todo, Madrid se ha abierto al mundo.

La comparación que nadie esperaba

Barcelona siempre ha sido un icono para los visitantes internacionales. Su ubicación junto al mar, el legado de Gaudí y su historia cosmopolita la han convertido durante décadas en una de las ciudades más deseadas de Europa. Pero en la actualidad, según Zhang, «no se puede comparar». Tras sus palabras, da la sensación de que la capital catalana no ha sabido evolucionar al mismo ritmo que Madrid, ni ofrecer tantas facilidades para emprendedores y turistas.

Y esta reflexión viene de alguien que ha vivido de cerca ambas realidades. Las diferencias que él destaca no son solo estéticas o turísticas, sino prácticas, dado que considera que Madrid ahora es una ciudad donde es más fácil invertir, más atractiva para el turismo internacional y con un impulso empresarial notable. Si bien la competencia entre ambas ciudades siempre ha existido, escuchar este tipo de opiniones desde una mirada extranjera le da una nueva dimensión al debate.

El papel destacado de Isabel Díaz Ayuso

Uno de los nombres que más veces se repite en la entrevista con Shun Lin es el de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido para Johni Zhang una figura decisiva en el crecimiento de la ciudad. «Ayuso ha hecho mucho», dice con rotundidad, y detalla que gracias a su gestión se han renovado calles, se han facilitado permisos y trámites, y se ha embellecido el entorno urbano. Pero lo más importante, asegura, es que ha abierto las puertas a grandes empresas extranjeras que antes pasaban de largo.

Madrid ha apostado claramente por posicionarse como un destino estratégico en Europa para el turismo, la inversión y el emprendimiento. En 2024, la ciudad batió récords de visitantes, con más de 16.000 millones de euros en gasto internacional, un 21% más que el año anterior. Además, el Ayuntamiento está impulsando eventos globales como el Año Nuevo Chino en Usera, fomentando así una integración real de todas las culturas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shun Lin 顺 (@sifushun)

La comunidad china en España

En la actualidad, según los últimos datos del INE, en España viven casi 200.000 personas con nacionalidad china. Se trata de una comunidad muy visible, sobre todo en sectores como la hostelería y el comercio minorista, donde han sabido consolidarse con esfuerzo y constancia. Los clásicos bazares, los restaurantes asiáticos o las fruterías regentadas por chinos ya forman parte del paisaje urbano de muchas ciudades.