Calendario escolar para el puente de mayo 2026 en Madrid: ¿qué días los niños no van al colegio?

El puente de mayo se celebra esta semana por lo que estando tan próximo, seguramente más de uno mirará el calendario para ver qué días son y puede que los niños acaben preguntando que días no hay clase, algo que es del todo comprensible si tenemos en cuenta que no todos los años cae igual. Y claro, 2026 tiene su particularidad, porque una de las fechas clave coincide con fin de semana y eso cambia bastante el resultado.

En Madrid, además, hablamos de dos días muy señalados. Por un lado está el 1 de mayo, que es festivo en toda España, y por otro el 2 de mayo, que tiene un peso especial en la comunidad. Lo lógico sería pensar en varios días sin colegio, pero este año no es exactamente así. De este modo, si estás organizando esos días o simplemente quieres saber si te toca madrugar o no, conviene tener claro cómo queda el calendario escolar. Porque sí, hay descanso, pero no tanto como en otras ocasiones.

Qué días no hay colegio en el puente de mayo 2026 en Madrid

En 2026 los alumnos en Madrid sólo tendrán un día no lectivo libre durante el puente de mayo: el viernes 1 de mayo. Ese día es festivo nacional por el Día del Trabajo, así que no hay clases en ningún centro educativo. Al caer en viernes, permite ese pequeño respiro de tres días seguidos, aunque realmente solo uno afecta al colegio.

El matiz importante está en el 2 de mayo. Aunque es festivo autonómico en la Comunidad de Madrid, en 2026 cae en sábado. Y claro, eso cambia todo, porque los alumnos ya no tienen clase ese día de por sí. Esto hace que el puente se quede algo descafeinado si lo comparamos con otros años en los que ambas fechas caen entre semana y permiten enlazar varios días sin colegio, pero este año los niños tendrán sólo un fin de semana largo y ya está.

Aun así, muchas familias aprovechan igualmente esos días para salir, hacer alguna escapada corta o simplemente desconectar antes de la recta final del curso, que siempre se hace larga.

Qué se celebra el 1 de mayo y el 2 de mayo

El 1 de mayo no es un festivo cualquiera. Se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que tiene su origen en las reivindicaciones laborales del siglo XIX y que, con el tiempo, se ha consolidado como jornada de descanso en muchos países. En España, como ocurre con otros festivos nacionales, implica cierre de colegios, oficinas y gran parte de la actividad habitual. Es uno de esos días que todo el mundo tiene marcado en el calendario sin necesidad de pensarlo demasiado.

El 2 de mayo, en cambio, tiene un significado más concreto en Madrid. Conmemora el levantamiento de 1808 contra las tropas francesas, un episodio clave dentro de la Guerra de la Independencia. Es un día muy simbólico para la Comunidad de Madrid, con actos institucionales y celebraciones en distintos puntos. El problema este año es que al caer en sábado, pierde ese impacto directo en la rutina escolar y laboral. Es decir que muchos lo notarán menos, porque no cambia horarios ni genera un día extra de descanso. Simplemente queda integrado dentro del fin de semana.

Entonces, si alguien esperaba un puente largo, conviene ajustar expectativas ya que en la práctica, el único día que los niños no van a tener escuela será el viernes 1 de mayo.

Festivos que quedan en el calendario escolar de Madrid en 2026

Ahora ya sabemos que pasa este año y que pasa con los niños cuando llegue el 1 de mayo, pero más allá del puente de mayo, el año todavía deja varias fechas interesantes en el calendario escolar que conviene repasar. Algunas pasan más desapercibidas, pero otras sí permiten organizar escapadas o días de descanso algo más largos y más si tenemos en cuenta que una vez volvemos de Semana Santa, el cansancio de los niños comienza a notarse cada vez más.

Estos son los festivos que quedan en 2026:

1 de mayo (viernes) : Fiesta del Trabajo

: Fiesta del Trabajo 2 de mayo (sábado) : Día de la Comunidad de Madrid

: Día de la Comunidad de Madrid 15 de agosto (sábado) : Asunción de la Virgen

: Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes) : Día de la Hispanidad

: Día de la Hispanidad 2 de noviembre (lunes) : traslado de Todos los Santos

: traslado de Todos los Santos 7 de diciembre (lunes) : traslado del Día de la Constitución

: traslado del Día de la Constitución 8 de diciembre (martes) : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

Como vemos, aquí sí aparecen combinaciones interesantes. Por ejemplo, el 12 de octubre cae en lunes, lo que genera un fin de semana largo claro. Algo parecido ocurre en noviembre y diciembre, donde se concentran varios festivos seguidos. Destaca como no, el caso de diciembre, que como es habitual y con el 7 y el 8, que pueden formar un puente bastante más largo dependiendo de cómo se organicen los centros y las familias. En definitiva, el puente de mayo de 2026 en Madrid se queda corto para los estudiantes, pero no es el único momento del año en el que habrá oportunidad de descansar. El calendario todavía guarda varias fechas clave que conviene tener en mente.