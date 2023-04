Ayuso ante la exhumación de Primo de Rivera: «Los españoles no quieren un ambiente de preguerracivilista»

«Es realmente una falta a la verdad, que es lo importante. La historia tiene que ser verdad. Todo lo que está pasando en paralelo me parece innecesario y está perjudicando a muchos españoles. Yo creo que no tenemos que seguir en bandos. No podemos volver a los errores del pasado», ha concluido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La exhumación de Primo de Rivera que se llevará a cabo este lunes era una de las medidas previstas dentro de la llamada Ley de Memoria Democrática y la familia había solicitado hacerse cargo de estas actuaciones para mantener la «más estricta intimidad». En un comunicado emitido el pasado octubre, y en clara crítica al Gobierno, los Primo de Rivera afirmaron que el proceso no debía «convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles».

En la nota, la familia informaba además de que ya se habían solicitado las licencias correspondientes al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para proceder a la exhumación de los restos mortales. «José Antonio seguirá manteniendo el sitio preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles y no podrá ser objeto de más humillaciones. Como mucha gente sabe, este traslado será el cuarto que se produce tras su muerte y su nuevo enterramiento sería el quinto de su mal llamado eterno descanso. Pocos restos humanos han viajado tanto como los de José Antonio. Pero, conociendo sus ideas, esta sería probablemente la última de sus preocupaciones», se destacaba en el comunicado.