Aviso urgente de la AEMET a Madrid por «peligro importante» en las próximas horas: las zonas afectadas

Varias zonas de la Comunidad de Madrid se encuentran en alerta por altas temperaturas, consecuencia de la segunda ola de calor de este verano. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por las temperaturas máximas que se prevé que se alcancen en la región durante la jornada de hoy.

El aviso coincide con las horas centrales del día, entre las 13 h y las 20:59 h, cuando está previsto que se puedan alcanzar los 39 °C de temperatura máxima con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %. Las zonas afectadas son la Metropolitana, Henares-Madrid, Sur, Vegas y Oeste-Madrid. Por otro lado, en la Sierra de Madrid, hay activado otro aviso (de peligro bajo) por temperaturas máximas que se esperan que alcancen los 36 ºC.

Al mismo tiempo, se situarán entre los 23 ºC y los 39 ºC en Madrid; los 19 ºC y los 40 ºC en Alcalá de Henares; los 21 ºC y los 40 ºC en Aranjuez; los 19 ºC y los 37 ºC en Collado Villalba; los 23 ºC y los 39 ºC en Getafe; y los 23 ºC y los 39 ºC en Navalcarnero.

Cambios a partir del viernes

Durante la jornada del viernes, las máximas darán una pequeña tregua con un descenso ligero de sus valores, aunque seguirán siendo altas en las zonas Metropolitana, Sur, Vegas, Oeste y en zonas bajas de la Sierra. De hecho, es posible que aparezcan chubascos tormentosos ocasionales «que podrían ir acompañados, puntualmente, de granizo» y no se descartan fuertes rachas de viento.

Desde el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han pedido a la población que extreme las precauciones durante toda la jornada. Recomiendan prestar atención a las actividades al aire libre y vigilar las zonas forestales, donde el riesgo de incendio sigue siendo elevado por las altas temperaturas y la sequedad del terreno.