Madrid abrirá un museo para las víctimas del terrorismo con objetos de Miguel Ángel Blanco o Ignacio Echeverría

La Comunidad de Madrid abrirá en el primer semestre de 2027 un nuevo espacio dedicado a la memoria de los afectados por el terrorismo. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una inversión de 2,2 millones para poner en marcha el Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que exhibirá objetos personales de Miguel Ángel Blanco e Ignacio Echevarría.

El nuevo equipamiento se levantará en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, en un edificio histórico que hasta ahora alberga la Viceconsejería de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Se trata del antiguo Banco de Madrid, obra del arquitecto Antonio Bonet Castellana, construido entre 1959 y 1964, y que cuenta con protección en el Catálogo de Edificios Protegidos del Ayuntamiento de la capital.

El espacio ocupará 1.700 metros cuadrados repartidos en tres plantas abiertas al público, a las que se sumará una cuarta destinada al trabajo de las asociaciones de víctimas.

El centro mantendrá un vínculo simbólico especial con el monumento de homenaje a los fallecidos en los atentados del 11 de marzo de 2004, situado junto a la estación de Atocha.

Para materializar ese lazo, se instalará una réplica a pequeña escala del cilindro de cristal que formó parte del memorial original, construida con ladrillos procedentes de la estructura que en su día fue desmontada. Precisamente estos ladrillos de cristal se ubicarán en la planta semisótano, bautizada como la Galería de la Memoria.

Un recorrido por tres plantas

La visita comenzará en la planta baja, denominada la Sala de la Luz, donde un panel iluminado narrará la historia del terrorismo en España y dará paso al itinerario permanente. En esta misma zona se instalará el espacio de exposiciones temporales, que reunirá piezas cedidas por los familiares de las víctimas.

Entre ellas destacan la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997. También el monopatín de Ignacio Echeverría, el joven español que perdió la vida al enfrentarse a los terroristas durante los atentados yihadistas de Londres en 2017.

Desde la entrada, los visitantes serán conducidos directamente hacia el semisótano, donde se encuentra la ya mencionada Galería de la Memoria. Este nivel dispondrá de un espacio polivalente acristalado, equipado con una pantalla para la proyección de documentales, testimonios audiovisuales y material de archivo, y que también podrá acoger conferencias, presentaciones y otros actos organizados por la Comunidad de Madrid o por las propias asociaciones de víctimas.

La entreplanta, bautizada como el Ágora, tendrá una vocación fundamentalmente didáctica. Contará con una biblioteca, una sala inmersiva y áreas pensadas para talleres y coworking, abiertas a todos los usuarios. A lo largo del año se organizarán en este espacio actividades dirigidas especialmente a los más jóvenes, junto a presentaciones, debates y otros encuentros.

Un punto de luz por cada víctima

Uno de los elementos más significativos del proyecto arquitectónico es el uso de paneles textiles retroiluminados, que servirán de hilo conductor en el diseño del centro. La zona central del edificio acogerá un conjunto de luminarias suspendidas del techo, distribuidas a lo largo de los tres niveles principales: cada una de ellas representará un punto de luz por cada una de las víctimas del terrorismo fallecidas.

Cumplimiento de la ley de víctimas

La creación de este centro responde al mandato de la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las víctimas del terrorismo, y se plantea como un espacio dedicado al recuerdo, el conocimiento y la difusión de la historia del terrorismo en España. En él, los propios afectados, sus familias y las entidades que los representan tendrán un papel protagonista.

Durante la presente legislatura, la Comunidad de Madrid ha destinado 95 millones de euros a ayudas para este colectivo, una cifra que refuerza el compromiso económico del Gobierno regional con las víctimas más allá de la construcción de este nuevo espacio museístico, cuya apertura está prevista para los primeros meses de 2027.