Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026: fecha, a qué hora es, comprobar cupón y todos los números premiados

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina, de modo que el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE vuelve de nuevo este 2026 y, como suele pasar cada año, hay mucha gente que acaba acordándose casi en el último momento. Entre regalos, comidas familiares y planes del domingo, el cupón es uno extra más para intentar probar la suerte y a la vez, ofrecer un bonito detalle, porque muchos aprovechan para comprar uno y regalarlo, o para comprar varios y repartirlos entre la familia, pero ¿Cuándo se celebra este sorteo?, ¿ A qué hora? ¿Y dónde podemos comprobar los premios?.

La fecha que tenemos que apuntar es la del domingo 3 de mayo, ya que en este día es cuando se celebra el Día de la Madre en España, y a la vez, también se ponen en juego 17 millones de euros para un único cupón. Una cifra que, quieras o no, hace que más de uno no lo dude y como decimos compre un cupón para su madre e incluso varios. De este modo, y con el sorteo a la vuelta de la esquina, vamos a resolver ahora las dudas en torno a qué hora es, cuándo se puede comprobar y dónde mirar los resultados sin volverse loco buscando. Todo eso es lo que conviene tener claro antes de que llegue la noche.

Cuándo es el Sorteo de la ONCE del Día de la Madre 2026

El sorteo del Día de la Madre se celebra como ya hemos adelanado este mismo domingo, 3 de mayo de 2026. No cambia de fecha ni se mueve, de modo que como ocurre cada año, coincide exactamente con el Día de la Madre, como viene siendo habitual.

Y es algo normal, ya que la ONCE suele hacer esto con sus sorteos especiales, ligarlos a días muy concretos del calendario. Y en este caso tiene bastante sentido, porque es una jornada muy marcada y con bastante movimiento.

En cuanto al funcionamiento, no hay demasiada complicación. Se juegan 100.000 números, del 00000 al 99999, y cada uno tiene 100 series. Es decir, hay muchos cupones en circulación y, por eso mismo, también hay una cantidad importante de premios.

El principal, que es el que todo el mundo tiene en la cabeza, reparte 17 millones de euros al número completo con serie. Pero luego hay bastantes más: 99 premios de 40.000 euros, otros 900 de 1.500 euros, miles de premios de 100, de 10 y así hasta superar el millón de premios en total, de modo que además del gran premio, es fácil que algo nos toque y que podamos llevarnos un buen pellizco por el Día de la Madre.

Horario del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre

Si ya sabes algo de los sorteos de la ONCE, sabrás que siempre se celebran por la noche. Y en concreto, la franja suele estar entre las 21:15 y las 21:35 horas, más o menos. No es una hora exacta al minuto, pero sí se mueve en ese margen. En cualquier caso, es rápido ya que en unos cinco minutos ya se conocen los números principales.

Eso sí, hay un detalle importante: la venta de cupones se cierra a las 21:00. Es decir, quien quiera apurar hasta el final todavía tiene algo de margen, pero no conviene despistarse demasiado.

Dónde comprobar

Una vez termina el sorteo, comprobar el cupón es bastante más fácil de lo que parece. La mayoría de gente ya mira directamente de la web oficial de JuegosONCE o de la app, si bien es algo rápido, no tiene pérdida y en cuanto salen los resultados ya se pueden consultar, además desde Okdiario cubrimos el sorteo por lo que también aquí podrás seguirlo en directo y conocer los números premiados al momento.

Si has comprado el cupón por internet, todavía más sencillo. El sistema te avisa automáticamente si hay premio, así que ni siquiera tienes que buscar el número. Y por último, está la opción de toda la vida, esperar al día siguiente e ir a un vendedor de la ONCE o a un punto autorizado y que lo comprueben allí. Sigue siendo bastante habitual, sobre todo para quien prefiere hacerlo en persona.

Números premiados: dónde ver y cuándo

Los números premiados se conocen el mismo domingo por la noche, justo después de que termine el sorteo. Primero sale el número completo con la serie, el que se lleva los 17 millones. Ese es el que más atención acapara, claro. Después van apareciendo el resto de premios: los de cinco cifras sin serie, los de cuatro cifras, las terminaciones… Todo esto se publica prácticamente al momento en los canales oficiales de la ONCE. A partir de ahí, ya empieza a circular por todos lados.

Si tienes un cupón, lo más normal es comprobarlo esa misma noche. Más que nada porque la curiosidad no suele aguantar mucho. Y así, en cuestión de segundos, sabes si ha habido suerte o si toca esperar al siguiente.