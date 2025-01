Resultado del Cupón Extra de Navidad la ONCE 2025: número ganador

El comienzo de un nuevo año siempre trae consigo grandes emociones, y en el caso de los juegos de azar o de Lotería pocas tradiciones son tan esperadas como el Cupón Extra de Navidad de la ONCE. Este sorteo extraordinario, que ha celebrado este 1 de enero su sorteo 2025, ha repartido una cantidad millonaria en premios, llevando ilusión y fortuna a miles de hogares en toda España.

Con un premio principal de 400.000 € por cupón y más de 51 millones de euros en juego, este evento se consolida como uno de los sorteos más destacados del año. A continuación, puedes consultar el número ganador, así como un análisis completo de cómo se han distribuido los premios y el impacto que tiene este sorteo en sus participantes. El Cupón Extra de Navidad no sólo reparte premios, sino también sueños cumplidos, y su historia está llena de momentos memorables. En ediciones pasadas, como la de 2024, repartió más de 35 millones de euros, dejando su huella en comunidades de toda España. Este año, la emoción se ha renovado, y con ella la posibilidad de empezar 2025 de la mejor manera posible: como uno de los grandes ganadores del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE que como el de la Lotería Nacional tiene un premio importante así que veamos cuál ha sido el primero número ganador y los otros premios otorgados.

Número ganador del Cupón Extra de Navidad 2025

Los números premiados del sorteo de este año son los siguientes:

Primer premio de 40.000 euros: 45.445

Segundo premio de 40.000 euros : 28.488

Tercer premio de 20.000 euros: 75.973

A las 11:00 horas se ha celebrado el sorteo de este año y los números que han salido se han convertido en sinónimo de alegría para los afortunados poseedores de los cupones ganadores, quienes empiezan el año con una gran sonrisa y una cuenta bancaria más abultada. Si eres uno de esos ganadores, ¡enhorabuena!.

En la página web de la ONCE puedes consultar todos los números premiados, además de los principales.

Premios del Cupón Extra de Navidad 2025: más de 51 millones en juego

El Cupón Extra de Navidad 2025 no sólo incluye premios principales de 400.000 €, sino también una larga lista de premios adicionales y reintegros. Esto garantiza que la ilusión llegue a un gran número de personas:

80 premios de 400.000 € al número completo del premio principal.

80 premios de 40.000 € al número completo del segundo premio.

80 premios de 20.000 € al número completo del tercer premio.

12.000 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

160 premios de 400 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal

160 premios de 300 euros a las cinco cifras del número

anterior y posterior del primer premio adicional.

160 premios de 200 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

720 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras del premio principal.

7.200 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del premio principal.

7.920 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

72.000 premios de 20 euros a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

720.000 premios de 10 euros a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R).

En total, más de 972.480 cupones premiados y 51.176.000 € en premios han transformado este sorteo en una auténtica fábrica de sueños. Desde los grandes premios hasta los reintegros, cada detalle del Cupón Extra de Navidad está diseñado para repartir suerte de forma equitativa.

¿Cuál fue el premiado en el Cupón Extra de Navidad 2024?

El sorteo del Cupón Extra de Navidad del año pasado fue como el de este año un éxito rotundo, dejando más de 35 millones de euros en premios repartidos entre comunidades de toda España. El primer premio fue el 66.912, dotado de 400.000 € por cupón, benefició a 77 afortunados en localidades como Denia (Alicante), La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Linares (Jaén), Huelva, Álora (Málaga), Málaga capital, Barcelona, Girona, Sevilla y Alaquàs (Valencia). En total, este premio repartió 30.800.000 €.

El segundo premio, de 40.000 € por cupón, fue aún más singular, ya que cayó íntegramente en Valencia, dejando un total de 3.200.000 € en 80 cupones premiados. Este sorteo extraordinario no solo generó felicidad, sino que también confirmó el impacto positivo de los productos de la ONCE en la sociedad.

Tradición, premios y solidaridad: ¿qué hace único al Cupón Extra de Navidad?

Desde su lanzamiento, el Cupón Extra de Navidad de la ONCE se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos de España. No solo ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios, sino que también contribuye a la misión solidaria de la ONCE. Cada participación apoya programas que mejoran la calidad de vida de personas con discapacidad, dando un significado más profundo a cada premio entregado.

Con un precio de sólo 10 € por décimo, este sorteo ofrece una de las mejores relaciones entre coste y premios del mercado de loterías, con cientos de miles de cupones premiados cada año.

¿Cómo cobrar tu premio si has ganado?

Si eres uno de los afortunados ganadores del Cupón Extra de Navidad 2025, el proceso para cobrar tu premio es sencillo. Los cupones adquiridos de forma física pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados de la ONCE para premios menores de 2.000 €. Para premios superiores, se debe acudir a una delegación oficial de la ONCE.

Por otro lado, si compraste tu cupón a través de la plataforma digital JuegosONCE, el importe del premio se ingresa automáticamente en tu cuenta. Desde allí, puedes transferirlo a tu cuenta bancaria o utilizarlo para seguir participando en futuros sorteos.

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025 no sólo ha repartido millones de euros en premios, sino también millones de sonrisas en todo el país. Desde los grandes premios hasta los pequeños reintegros, este sorteo es un recordatorio de que un pequeño gesto puede cambiarlo todo.

¿Eres uno de los ganadores? Si tu número está entre los premiados, enhorabuena: empieza el año con la mejor de las suertes. ¡Feliz año nuevo!.