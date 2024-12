Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025: dónde comprarlo, cuánto cuesta y de cuánto es el premio

La llegada de la Navidad siempre trae consigo momentos de ilusión, reuniones familiares y, para muchos, la posibilidad de cambiar su vida gracias a los sorteos especiales que se celebran en esta época. Uno de los más esperados es sin lugar a dudas, el Sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre con ese ‘Gordo’ de 4 millones o 400.000 euros al décimo, pero ¿y si te decimos que existe otro sorteo que reparte el mismo primer premio?. Se trata del Cupón Extra de Navidad de la ONCE que regresa un año más cargado de ilusión y mucho dinero, de modo que seguro que querrás conocer todos los detalles.

Con ese premio principal de 400.000 euros por cupón ganador y muchas otras categorías que aseguran miles de premios adicionales, este sorteo se ha convertido en una de las tradiciones favoritas de los españoles. Además, su celebración nada más comenzar el año marca un arranque que tiene la posibilidad de un futuro lleno de oportunidades. Pero ¿qué día se celebra exactamente?, ¿y cuánto cuesta el Cupón Extra de Navidad de la ONCE?. Toma nota porque te contamos todo sobre este sorteo especial que puede cambiarte la vida con sus distintos premios y que puedes además comprar de la forma más sencilla en las casetas de la ONCE y también como no, de forma online a través de su página web o de su app. ¿Vas a perder la oportunidad de empezar el 2025 con 400.000 euros en tu bolsillo?.

¿Qué es el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025?

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE es un sorteo especial que se organiza cada año para las festividades navideñas. Su popularidad no sólo se debe a los grandes premios que reparte, sino también a la confianza que caracteriza a los sorteos de la ONCE, una institución comprometida con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

El sorteo se celebrará el próximo 1 de enero de 2025, y los cupones están disponibles para su compra desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2024. Con un precio asequible de 10 euros, este sorteo extraordinario permite participar por una amplia gama de premios, desde los 400.000 euros del premio principal hasta el reintegro.

¿Dónde comprar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025?

Adquirir el Cupón Extra de Navidad de la ONCE es muy sencillo y ofrece diversas opciones para adaptarse a todos los públicos. Puedes comprarlo en los siguientes puntos:

Agentes vendedores de la ONCE: los tradicionales puntos de venta que encontrarás en calles, plazas y mercados de toda España.

los tradicionales puntos de venta que encontrarás en calles, plazas y mercados de toda España. Web oficial de la ONCE: una opción cómoda y rápida que te permite adquirir tus cupones desde casa y consultar toda la información del sorteo.

una opción cómoda y rápida que te permite adquirir tus cupones desde casa y consultar toda la información del sorteo. Aplicación móvil de la ONCE: ideal para quienes prefieren realizar sus compras desde su smartphone.

Sea cual sea la opción elegida, es importante recordar que los cupones son limitados y, dado el interés que genera este sorteo, se recomienda adquirirlos con antelación para no quedarte sin participar.

¿Cuánto cuesta este cupón?

El precio de este sorteo extraordinario es de 10 euros por cupón, una cifra accesible considerando las oportunidades de ganar alguno de los miles de premios que se repartirán. Además, esta inversión no sólo ofrece la posibilidad de ganar, sino que también contribuye a los programas sociales de la ONCE, una organización que ha transformado la vida de muchas personas en España.

Premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025

El Cupón Extra de Navidad cuenta con una de las estructuras de premios más atractivas de los sorteos navideños. Entre las categorías principales destacan:

80 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal.

80 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional.

80 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional.

Además, el sorteo incluye miles de premios en otras categorías, como aproximaciones, terminaciones y reintegros. Entre ellos:

12.000 premios de 100 euros para las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

720 premios de 500 euros para las cuatro últimas cifras del premio principal.

7.200 premios de 50 euros para las tres últimas cifras del premio principal.

720.000 premios de 10 euros para la última cifra del premio principal (reintegro).

En total, se repartirán más de 51 millones de euros en premios, haciendo de este sorteo una oportunidad única para empezar el 2025 con una sonrisa.

¿Cómo comprobar si has ganado?

Una vez celebrado el sorteo el 1 de enero de 2025, podrás verificar si tu número ha sido uno de los afortunados ganadores a través de varios canales:

Web oficial de la ONCE: consulta los números premiados en su página principal.

consulta los números premiados en su página principal. Aplicación móvil : ofrece una opción práctica para revisar resultados en pocos segundos.

: ofrece una opción práctica para revisar resultados en pocos segundos. Puntos de venta físicos: los agentes vendedores también pueden ayudarte a comprobar si tu cupón es ganador.

En definitiva, el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025 no sólo es una oportunidad para soñar con grandes premios, sino también un gesto solidario que contribuye a una buena causa. Con su gran cantidad de premios y una mecánica sencilla, este sorteo se ha consolidado como una tradición navideña imprescindible. No esperes más y adquiere tu cupón antes de que se agoten. ¿Quién sabe? Tal vez este 1 de enero, la suerte decida acompañarte para empezar el año con un premio inolvidable.