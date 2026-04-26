Dónde ver el sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026 en directo online y en vivo

Esta semana Cataluña celebró Sant Jordi, y aunque libros y rosas fueron los grandes protagonistas, una vez pasado el 23 de abril, ahora todas las miradas están puestas en el sorteo de la Grossa de Sant Jordi que como en años anteriores se celebra unos días más tarde. Pero ¿cuándo exactamente? Si vas a participar o deseas saber más sobre este sorteo, te contamos todos los detalles a continuación, además de explicarte como verlo en directo.

Y es que la Grossa se ha convertido en Cataluña en un sorteo similar por ejemplo al del Niño o al de Navidad. De hecho se celebra uno al acabar el año, pero luego hay otros sorteos especiales de la Grossa como el dedicado a la noche de San Juan o el de la Diada y también, uno por Sant Jordi, dado que este es sin duda una de las celebraciones, que no festividades, más importantes en Cataluña. Sin embargo, la Grossa tiene su propio desarrollo y no funciona como la Lotería de Navidad ni como otros sorteos que se emiten en televisión, de modo que más de uno puede despistarse. Por eso, si tienes décimos o simplemente quieres seguirlo al momento, merece la pena tener claro cómo se hace hoy en día, para no andar buscándolo a última hora sin saber muy bien dónde mirar.

Dónde ver el sorteo de la Grossa de Sant Jordi en directo

Aunque la festividad de Sant Jordi se celebra el 23 de abril, el sorteo de la Grossa no coincide con ese día. En la práctica, se realiza unos días después. En concreto, el sorteo se celebra el 27 de abril, como viene siendo habitual en los últimos años. Ese día ya hay mucha gente pendiente del resultado, sobre todo quienes han comprado décimos en esas semanas previas. En cuanto a la hora, lo normal es que comience alrededor de las 13:00 horas.

En cuanto a dónde verlo en directo, tenemos que aclarar que a diferencia de otros sorteos como el de Navidad, la Grossa de Sant Jordi no se emite actualmente en televisión. En sus primeras ediciones sí llegó a retransmitirse a través de TV3, pero esto dejó de hacerse por el coste que suponía organizar el sorteo en ese formato. Desde entonces, el seguimiento en directo cambió por completo.

Hoy en día, el sorteo se puede ver en directo a través del canal oficial de Facebook de Loterías de Cataluña. Es ahí donde se realiza la emisión en vivo, sin grandes producciones ni presentadores. De este modo, se trata de una retransmisión sencilla, centrada únicamente en el desarrollo del sorteo, donde se muestra la extracción de números y el resultado ganador.

Cómo seguir el sorteo online paso a paso

Además de la emisión en Facebook, hay otras formas de seguir la Grossa de Sant Jordi en tiempo real. Muchos medios digitales realizan coberturas en directo tal y como haremos desde Okdiario, actualizando los números premiados a medida que se van conociendo. Esto permite comprobar rápidamente si tu décimo ha resultado premiado sin necesidad de ver la retransmisión completa. Y como no, también se pueden consultar los resultados en la web oficial de Loterías de Cataluña, donde se publican una vez validados.

Un sorteo sin presentadores ni espectáculo

Otro detalle que diferencia a este sorteo de otros más conocidos es su formato. No hay presentadores, ni programa especial, ni una puesta en escena pensada para televisión. El proceso es mucho más directo. Un funcionario de Loterías de Cataluña es el encargado de gestionar el sorteo, siempre bajo supervisión notarial y con auditoría, garantizando que todo se desarrolla correctamente. La retransmisión muestra el procedimiento tal cual, sin añadidos. Puede resultar más sobrio, pero es también más ágil.

Qué hacer el día del sorteo

Si tienes participaciones o décimos, lo más recomendable es estar pendiente a partir de las 13:00 horas Aunque la hora exacta puede variar, es en ese tramo cuando empieza el movimiento. A partir de ahí, tienes dos opciones claras: seguir el directo en Facebook o comprobar los resultados conforme se publiquen en internet. En cualquier caso, el proceso suele ser rápido. En poco tiempo se conocen los principales premios, por lo que no hace falta estar toda la mañana pendiente.

Un sorteo cada vez más digital

La Grossa de Sant Jordi ha ido cambiando con los años, y su forma de seguirla también. Si antes podía verse en televisión, ahora el protagonismo lo tiene internet. Esto ha hecho que el seguimiento sea más flexible. Puedes verlo desde el móvil, comprobar tu número en segundos o simplemente consultar los resultados cuando te venga mejor.

Al final, todo es bastante sencillo si sabes dónde mirar. Y aunque no tenga el despliegue de otros sorteos, sigue siendo uno de los más esperados en Cataluña y más este año que por el sorteo de Sant Jordi podemos llegar a ganar un primer premio de dos millones de euros.