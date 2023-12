Cupón extraordinario de Navidad de la ONCE 2024: cuánto cuesta

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE, una de las loterías más apreciadas de la ONCE, despliega su magia el 1 de enero, coincidiendo con el inicio del nuevo año, ofreciendo un total de 51 millones de euros en premios. Este evento extraordinario ha sido una tradición desde el año 1992, cuando se conocía como «Cuponazo de Navidad», otorgando inicialmente 300.000 € al cupón, una cifra que más tarde se elevó a 400.000 € en el año 2009. En su larga trayectoria de 32 años, ha atraído a multitudes gracias a su generosidad y la emoción de convertir los sueños en realidad.

El sorteo de la ONCE

El sorteo del Cupón Extra de Navidad se lleva a cabo en el Salón de Sorteos de la ONCE, en Madrid, y se retransmite en directo por televisión. Este evento es mucho más que un sorteo, ya que supone un vínculo comunitario, un momento de ilusión compartida que une a personas de diferentes rincones, alimentando las esperanzas y financiando programas vitales de atención para personas con discapacidad visual.

Para poder participar, basta con adquirir un cupón que consta de 5 cifras y una serie. Cada cupón ofrece la oportunidad de ganar premios suculentos, que van desde los 400.000 € al cupón, 100.000 € por serie, 20.000 € por cupón, 1.000 € por cupón y 100 € por cupón. El sorteo, a diferencia de El Gordo de la Lotería de Navidad, va destapando los números uno por uno y reparte premios abundantes a los afortunados ganadores.

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE del 2024 va a celebrarse el próximo día 1 de enero y tendrá lugar a las 11:00 horas, brindando una razón adicional para prolongar la celebración de la Nochevieja. La emoción que acompaña a este evento es palpable, con 75 premios de 400.000 euros a todas las series del número ganador, 75 premios de 40.000 euros por serie para el primer premio extra, y 75 premios de 20.000 euros por serie para los segundos premios, además de miles de premios menores que siguen avivando la ilusión.

El valor de este sorteo Extra de Navidad de la ONCE no solo radica en los importantes premios que da, sino que también suponen un sentimiento de comunidad y esperanza que inspira en cada participante. Es un enlace entre tradición, sueños y la solidaridad que define la temporada navideña. La inversión de cada euro en un cupón representa una contribución a las causas sociables de la ONCE y, al mismo tiempo, una oportunidad de recibir un regalo inesperado en el inicio del nuevo año. Así, el Extra de Navidad de la ONCE se ha consolidado como un evento especial que trasciende los números y crea vínculos, alimentando la esperanza y los deseos de una vida mejor para todos.

La historia detrás del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE revela su evolución a lo largo de los años. Desde sus inicios como el «Cuponazo de Navidad» hasta su transformación en un evento emblemático que reparte 51 millones de euros en premios, esta lotería ha mantenido su esencia de brindar esperanza y cambiar vidas. Cada edición es una oportunidad para la ONCE de fortalecer sus programas de apoyo a personas con discapacidad visual, convirtiendo este sorteo no solo en una experiencia de suerte y emoción, sino también en un acto de solidaridad.

Cuánto cuesta el cupón

Cada cupón del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE tiene un precio de 10 euros, la mitad de lo que cuesta el boleto de la lotería de El Gordo de Navidad de la Once. La transmisión en vivo del sorteo es un momento muy importante para muchos espectadores, ya que siguen de cerca cada número que se extrae, con la ilusión y esperanza de que su cupón sea el ganador de alguno de los premios..