Comprobar ONCE hoy, domingo, 5 de abril de 2026: Sueldazo y Super 11

Los sorteos de la ONCE de hoy, domingo, 5 de abril de 2026, se están celebrando en este momento y en tan solo unos instantes conoceremos el resultado y los números premiados de Sueldazo y Super 11.

Resultado del Cuponazo de la ONCE hoy

El resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy ha sido para el número xxxxx y la serie xxx. Los premios adicionales de este sorteo han sido xxxxx y la seriexxx; xxxxx y la serie xxx; xxxxx y la serie xxx; xxxxx y la serie xxx y xxxxx y la serie xxx.

El Cuponazo de la ONCE se juega todos los viernes a las 21:25 horas y tiene un precio de 3 euros con el que podrás ganar hasta 6.000.000 euros o uno de los premios de 400.000 euros.

Para jugar al Cuponazo de la ONCE tendrás que elegir un número 5 cifras de entre los 100.000 disponibles que van desde el 00000 hasta el 99999 más un número de serie comprendido desde el 1 hasta el 135.

Cómo jugar al Cuponazo de la ONCE

Para jugar al Cuponazo de la ONCE tan solo tendrás que adquirir tu cupón a través de la web de la ONCE o mediante los puntos de venta físicos autorizados

Premios del Cuponazo de la ONCE

Los premios del Cuponazo de la ONCE son los siguientes:

1 premio de 6.000.000 euros a las 5 cifras y serie

a las 5 cifras y serie 134 premios de 40..000 euros a las 5 cifras

a las 5 cifras 1.215 premios de 500 euros a las 4 primeras cifras

a las 4 primeras cifras 1.215 premios de 500 euros a las 4 últimas cifras

a las 4 últimas cifras 12.500 premios de 50 euros a las 3 primeras cifras

a las 3 primeras cifras 12.500 premios de 50 euros a las 3 últimas cifras

a las 3 últimas cifras 121.285 premios de 6 euros a las 2 primeras cifras

a las 2 primeras cifras 121.285 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras

a las 2 últimas cifras 1.202.850 premios de 3 euros a la primera cifra</li

a la primera cifra</li 1.202.850 premios de 3 euros a la última cifra

Sueldazo (S y D – 21:25 horas)

Comprobar Sueldazo de la ONCE hoy

El resultado del Sueldazo ONCE de hoy domingo 5 de abril de 2026 es 65996 de la serie 019. Este premio concede 5.000 euros al mes durante 20 años, además de un pago único de 300.000 euros.

Los cuatro segundos premios, que consisten en un sueldo de 2.000 euros mensuales durante 10 años, han sido los siguientes:

31416, número de serie 030.

93034, número de serie 026.

81270, número de serie 025.

05151, número de serie 002.

Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo de la ONCE se celebra todos los sábados y domingos y tiene un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

El número premiado en el Sueldazo de la ONCE de Fin de Semana está formado por un número de cinco cifras comprendido entre el 00000 y 99999 y un número de serie. El ganador del primer premio será aquel que acierte los 5 números y el número de serie.

Premios del Sueldazo de la ONCE

Los premios del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE son los siguientes:

1 premio de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie

durante 20 años a las 5 cifras y serie 54 premios de 20.000 euros al mes a las últimas 5 cifras

a las últimas 5 cifras 495 premios de 200 euros a las 4 últimas cifras

a las 4 últimas cifras 4.950 premios de 30 euros a las 3 últimas cifras

a las 3 últimas cifras 49.500 premios de 4 euros a las 2 últimas cifras

a las 2 últimas cifras 495.000 premios de 2 euros a la última cifra

a la última cifra 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a las 5 cifras y series de la segunda a la quinta extracción

durante 10 años a las 5 cifras y series de la segunda a la quinta extracción 216 premios de 400 euros a las 5 cifras de la segunda a la quinta extracción

Debes tener en cuenta que el cupón caduca a los 30 días desde el día siguiente a la realización del sorteo, por lo que si tu cupón ha sido premiado debes apresurarte para ir a cobrar tu premio. Además, en un mismo cupón sólo son acumulables los premios de primera y segunda categoría.

Comprobar el resultado del Super 11 hoy

El resultado del Super 11 de hoy domingo, 5 de abril de 2026 es para las siguientes combinaciones:

Resultado del primer sorteo del Super ONCE: 18, 19, 20, 21, 31, 32, 35, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 62, 69, 71, 72, 78, 79 y 85.

Resultado del segundo sorteo del Super ONCE: 1, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 33, 35, 40, 49, 65, 70, 74, 75, 77, 78, 79 y 85.

Resultado del tercer sorteo del Super ONCE: 4, 13, 14, 15, 27, 28, 35, 43, 48, 51, 52, 55, 57, 63, 67, 68, 71, 74, 80 y 81.

Resultado del cuarto del Super ONCE: 2, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 31, 35, 36, 39, 44, 56, 67, 68, 75, 76 y 83.

Resultado del quinto del Super ONCE: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 38, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 77 y 85.

Super 11

El Super 11 de la ONCE es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super 11, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay tres sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, y un tercer sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super 11

Los premios del Super 11 de la ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación: