Comprobar Lotería Nacional: resultado y número premiado hoy, sábado 11 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de abril de 2026. En tan solo unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Lotería Nacional hoy.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran cada jueves a partir de las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Para jugar a la Lotería Nacional tan solo debes elegir un número de 5 cifras con el que quieras participar en el sorteo. Tienes la opción de elegir tú mismo los números con los que quieres participar o puedes dejar que sea el sistema el que seleccione los números automáticamente y de manera aleatoria.

Si bien, es posible que a la hora de elegir un número en concreto ya no esté disponible porque puede haberse vendido previamente o porque es un número que solamente se vende a través de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.

Los décimos pueden ser virtuales en caso de que lo compres a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado o físicos en caso de que los adquieras en una de las Administraciones de Loterías. Si bien, ambos tienen las mismas condiciones y las mismas posibilidades de ganar los premios.

¿Cuánto cuesta jugar a la Lotería Nacional?

Jugar a la Lotería Nacional tendrá un coste u otro dependiendo del día del sorteo. Estos son los precios de la Lotería Nacional:

Jueves: cada décimo cuesta 3 euros

cada décimo cuesta 3 euros Sábado : cada décimo cuesta 6 euros

: cada décimo cuesta 6 euros Sorteo especial de sábado : cada décimo cuesta 12 o 15 euros

: cada décimo cuesta 12 o 15 euros Sorteo extraordinario: cada décimo cuesta 20 euros

Los premios de la Lotería Nacional

El bote de la Lotería Nacional varía según el sorteo en el que participes: no son los mismos premios los jueves que los sábados.

Premios de los jueves