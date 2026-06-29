Nuevas técnicas y tendencias en aumento de pecho

Durante años, hablar de aumento de pecho era pensar casi automáticamente en un escote muy marcado y en volúmenes que dejaban pocas dudas sobre el paso por el quirófano. Esa imagen está cambiando. La tendencia actual no persigue simplemente “más talla”, sino una mejora proporcionada al cuerpo: una mama que conserve una caída creíble, responda al movimiento y resulte natural también al tacto. El objetivo ya no es que el implante protagonice el resultado, sino que se integre en la anatomía de cada mujer.

Este cambio de criterio afecta a toda la planificación. La anchura del tórax, la base mamaria, la calidad de la piel, el volumen de partida y el estilo de vida pesan tanto como el número de centímetros cúbicos. También ha aumentado el interés por implantes más flexibles y por técnicas que reduzcan la manipulación de los tejidos. De ahí que conceptos como armonización, preservación y recuperación rápida hayan pasado al primer plano de la cirugía mamaria.

Es una naturalidad que no se juzga únicamente frente al espejo. Importa cómo se comporta el pecho al caminar, practicar deporte o cambiar de postura; cómo se percibe bajo la ropa y qué sensación ofrece al contacto. Esa exigencia explica buena parte de la innovación reciente en cirugía.

Entre las novedades más comentadas aparece mia-Femtech, una técnica mínimamente invasiva pensada para aumentos discretos. El acceso se realiza mediante una pequeña incisión en la axila, por lo que no deja cicatriz sobre la mama. Con instrumental específico se crea el espacio para colocar un implante diseñado para aportar proyección con un volumen contenido. Está orientada, sobre todo, a mujeres que buscan un cambio sutil, habitualmente de una o dos copas, y que cumplen determinados requisitos anatómicos. En casos seleccionados puede realizarse sin anestesia general y con una recuperación más ágil que la de una intervención convencional.

Preservé comparte la filosofía de respetar al máximo las estructuras nativas, pero amplía las posibilidades de personalización. Utiliza el surco submamario como vía de acceso y combina una disección controlada con instrumentos concebidos para elongar los tejidos en lugar de cortarlos de forma extensa. Además, permite trabajar con una gama mayor de volúmenes. Los implantes ergonómicos asociados a esta técnica buscan adaptarse a la posición corporal, de modo que el pecho mantenga un aspecto más redondeado al tumbarse y una forma más anatómica al estar de pie.

La diferencia entre una buena técnica y un buen resultado, sin embargo, sigue estando en la indicación. Ni mia-Femtech ni Preservé son soluciones universales. La caída mamaria, las asimetrías importantes, una cirugía previa o la calidad de la piel pueden hacer aconsejable otro abordaje. Por eso, quienes valoran un aumento de pecho en Madrid con Jorge Aso deben partir de un estudio individual y no de una talla vista en redes sociales.

La auténtica revolución no consiste, por tanto, en aumentar más, sino en intervenir mejor: con menos huella quirúrgica cuando sea posible, expectativas realistas y un resultado que acompañe al cuerpo tanto en reposo como en movimiento.