Nordés invita a capturar la esencia del atlántico en un exclusivo taller de perfumería por el día de la madre

Madre solo hay una, pero las maneras de conectar con ella y construir recuerdos a su lado son infinitas. En Nordés, los mejores recuerdos son los que se disfrutan con los cinco sentidos, algo que reflejan en su receta única: una combinación de botánicos de tradición gallega y ultramar que, junto a su base vínica de uva albariño, dan forma a un líquido excepcional con un aroma capaz de trasladarnos a los paisajes naturales de la costa atlántica. Bajo esta misma premisa y, con el mimo que caracteriza a la marca, este Día de la Madre Nordés gin propone un taller de perfumería artesanal que invita a respirar hondo, frenar el ritmo y disfrutar de la compañía mutua el próximo 10 de mayo.

La experiencia toma como punto de partida los 11 botánicos que dan vida a la refrescante y aromática receta de esta ginebra premium, transformándolos en una fragancia única que encapsula la esencia del Atlántico. Una propuesta concebida para detener el tiempo y regalar momentos que merecen quedarse, disfrutando junto a nuestra madre.

Guiada por Ronsel Studio, perfumistas expertos que comparten con Nordés Gin su ADN gallego y sus raíces atlánticas, la propuesta se construye sobre una idea esencial: el perfume no es un accesorio, sino el rastro que decides dejar en el mundo. Fruto de esta colaboración nace este exclusivo taller, concebido como la oportunidad perfecta para crear, junto a nuestra madre, una huella personal e irrepetible, convirtiendo la experiencia en un regalo único que va más allá de lo material.

La propuesta comenzará con una inmersión en la teoría del perfume, explorando su historia, su estructura y desmontando algunos falsos mitos. A continuación, los asistentes participarán en una cata a ciegas para descubrir los aromas y matices de los ingredientes que definen el carácter de Nordés. Desde su base alcohólica de uva albariño, que le aporta suavidad y equilibrio, hasta sus botánicos de tradición gallega y de ultramar, que son el alma de la ginebra premium.

Porque no es lo mismo conocer la teoría que descubrir el producto de primera mano, el taller continuará con un pequeño reset olfativo en el que los participantes podrán degustar distintas elaboraciones con Nordés. Desde el refrescante Nordés Verbena, un cóctel cítrico que se puede consumir tanto con Nordés gin como con Nordés 0,0, hasta su cóctel Nordesiño, epítome de la esencia gallega de la marca.

La experiencia culminará con la fase de creación, en la que madres e hijos trabajarán mano a mano en la formulación y el pesaje de su perfume personalizado. Tomando como inspiración la base atlántica de Nordés y sus botánicos, los participantes podrán reinterpretar el carácter gallego de la ginebra y embotellar el recuerdo de este momento compartido en una fragancia única.

Para Nordés gin, la artesanía es un valor esencial que define su identidad, presente tanto en su proceso de elaboración como en su icónica botella, inspirada en la cerámica tradicional gallega. Entendida como un proceso que se desarrolla amodiño, con mimo y atención al detalle, en este Día de la Madre la artesanía se convierte en el vehículo perfecto para reconectar con nuestras raíces y disfrutar plenamente del momento.

El taller de perfumería tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo en dos turnos: de 11h a 14h y de 15h a 18h en 11 Nudos Nordés Rooftop (Terraza del Mercado de San Antón. Calle Augusto Figueroa, 24, Madrid). Las entradas podrán adquirirse a través de la web de Ronsel por un precio de 90€, una tarifa única que incluye la experiencia completa para dos personas, permitiendo así que madres e hijos disfruten juntos de este viaje sensorial.