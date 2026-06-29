Dreame lanza la máscara de terapia de luz 3D Chrona

Dreame Technology, la empresa líder en hogar inteligente, ha anunciado hoy el lanzamiento de la máscara antiedad de terapia de luz 3D Dreame Chrona, marcando su entrada en la categoría de tecnología de belleza LED, un segmento en rápido crecimiento. Diseñada para incorporar la terapia de luz avanzada a las rutinas diarias de cuidado de la piel, Chrona combina múltiples modos de fototerapia con una ingeniería innovadora para ofrecer una experiencia de cuidado facial cómoda y eficaz desde casa.

Este lanzamiento llega en un momento en el que la demanda de dispositivos de belleza para el hogar continúa creciendo a nivel mundial. En los últimos años, las máscaras de terapia de luz LED han ganado una gran popularidad al hacer que los tratamientos de cuidado de la piel inspirados en procedimientos profesionales sean más accesibles para los consumidores. Gracias a su enfoque no invasivo y fácil de usar, estos dispositivos se han convertido en un complemento cada vez más habitual de las rutinas diarias de belleza de quienes buscan soluciones respaldadas por la tecnología.

Aprovechando su experiencia en el desarrollo de tecnologías inteligentes para la vida cotidiana, Dreame amplía ahora su cartera de productos de cuidado personal con Chrona. La compañía observa un creciente interés por parte de los consumidores en soluciones de cuidado de la piel basadas en la ciencia y tiene como objetivo hacer que las tecnologías avanzadas de belleza sean más accesibles a través de productos que combinan rendimiento, comodidad y facilidad de uso.

Tecnología antiedad de terapia de luz 3D: 4+1 modos de fototerapia para cada necesidad de la piel

Los desplazamientos diarios, las largas horas frente a las pantallas, la falta de sueño o los factores de estrés ambiental pueden pasar factura a la piel, acelerando la aparición de signos de envejecimiento, pérdida de luminosidad, sensibilidad e imperfecciones. Dreame Chrona transforma la terapia de luz profesional en un sencillo ritual diario de 10 minutos, ayudando a los usuarios a mantener una piel más sana y radiante desde la comodidad de su hogar.

Equipada con un avanzado sistema de terapia de luz 3D y un diseño de fuente de luz colaborativa de cuatro capas, Chrona ofrece una fototerapia de alta eficacia adaptada a diferentes necesidades cutáneas. Cada longitud de onda ha sido cuidadosamente seleccionada para abordar necesidades dermatológicas específicas, ofreciendo cinco modos de tratamiento especializados que pueden utilizarse de forma independiente o combinada para favorecer una regeneración integral de la piel y contribuir a su salud a largo plazo.

.- Modo Rejuvenecimiento (luz roja de 630 nm + luz infrarroja cercana de 850 nm): el tratamiento antiedad por excelencia. Penetra en las capas más profundas de la piel para estimular la producción de colágeno y elastina, ayudando a reducir las líneas de expresión y a restaurar la firmeza de la piel dañada por la exposición solar.

.- Modo Calma (luz azul de 465 nm): actúa sobre las bacterias causantes del acné al tiempo que ayuda a reducir la inflamación. Es el tratamiento ideal para recuperar la piel afectada por el calor, la irritación o los brotes cutáneos propios del verano.

.- Modo Equilibrio (luz verde de 530 nm): diseñado específicamente para calmar la piel estresada y sensible. Resulta especialmente eficaz para reducir las rojeces, el eritema provocado por el sol y las irregularidades en la textura de la piel.

.- Modo Luminosidad (luz amarilla de 590 nm): ayuda a atenuar la hiperpigmentación y las manchas solares, favoreciendo un tono de piel más uniforme y devolviendo la luminosidad a las pieles apagadas.

.- Modo Restauración: una solución inteligente multinivel que combina diferentes secuencias de luz para favorecer una regeneración integral de la piel.

Diseño innovador y funciones avanzadas: una experiencia de uso cómoda

Dreame Chrona destaca por una serie de innovaciones tecnológicas que garantizan un rendimiento superior y mayor seguridad frente a otras opciones del mercado:

.- Alta densidad de energía y chips de grado médico: la máscara incorpora 70 perlas LED impulsadas por tecnología Quad-Chip, equivalentes a 280 chips LED independientes de grado médico. Esto permite una potencia de irradiación líder en su categoría, con una densidad de energía de 35–45 mW/cm², lo que asegura una penetración eficaz de la luz en todas las capas de la epidermis.

.- Cámara de luz 3D patentada: mientras muchas máscaras LED se apoyan directamente sobre la piel, el diseño ergonómico 3D de Dreame mantiene los LED a aproximadamente 1 cm del rostro. Esto crea una cámara de luz tridimensional que distribuye la energía de forma uniforme y segura sobre la piel.

.- Materiales premium y mayor confort: la máscara está fabricada con un nuevo silicón líquido de grado médico, ultrafino, excepcionalmente suave y adaptable a todas las formas de rostro. Las ventanas oculares integradas protegen la vista y permiten ver con claridad, facilitando leer, trabajar o relajarse durante el tratamiento.

.- Libertad sin cables: funciona con un controlador independiente y ligero equipado con una batería de 2.000 mAh, lo que ofrece total libertad de movimiento y hasta 90 minutos de autonomía con una sola carga a través de su puerto USB tipo C.

La solución esencial de recuperación post-solar para el verano ya está disponible

Más allá de los factores cotidianos que pueden afectar a la salud de la piel durante todo el año, ahora entramos en una época en la que la piel puede requerir cuidados y recuperación adicionales. Durante los meses de verano, la mayor exposición a los rayos UV, el calor, el cloro, el agua salada y el aire acondicionado puede generar un estrés adicional en la piel, contribuyendo a la deshidratación, la sensibilidad, el tono desigual y la aparición prematura de signos de envejecimiento.

Gracias a su avanzada tecnología de terapia de luz 3D y sus modos de tratamiento específicos, Dreame Chrona llega en el momento ideal para que los consumidores puedan experimentar en casa los beneficios de una fototerapia de nivel profesional.

Apta para todo tipo de pieles y con un diseño plegable y apto para viajes, la máscara antiedad de terapia de luz 3D Chrona ya está disponible con un precio de venta recomendado de 349 € a través de la web oficial de Dreame, Amazon y distribuidores autorizados seleccionados.