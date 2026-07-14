Varios muertos y seis desaparecidos en el incendio de un edificio en obras en Bruselas

Un incendio en un edificio en obras ha provocado la muerte de «varias personas» que se encontraban en un ascensor y la desaparición por el momento de otras seis. El fuego se ha producido en un edificio en obras en el centro de Bruselas.

Según han informado las autoridades, el incendio comenzó en el segundo piso del edificio OXY. Las llamas se propagaron por el hueco del ascensor, bloqueando al menos dos ascensores.

El portavoz de la Fiscalía, Brecht Speybrouck, ha informado que las personas fallecidas fueron encontradas en uno de los ascensores bloqueados al que han podido acceder los bomberos. Sin embargo, ha indicado que la cifra podría aumentar porque sigue habiendo seis operarios que trabajan en la obra sin localizar.

«Los bomberos lograron encontrar una pequeña abertura en uno de estos ascensores y allí descubrimos a varias víctimas. Aún no sabemos con exactitud cuántas personas hay. Podrían ser las seis personas desaparecidas, pero también podría haber más en otro ascensor o en otro lugar», ha dicho.

El fuego se produjo en la segunda planta

Por el momento se desconocen las causas. El incendio comenzó como un pequeño foco en la segunda planta del edificio y, a pesar de haber sido extinguido, las llamas lograron colarse por el hueco del ascensor, afectando a la estructura.

Dos personas con quemaduras han sido trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mientras que un bombero que sufrió hipertermia fue atendido en el lugar.

En el momento del incidente, más de 200 trabajadores se encontraban en el edificio. Antiguamente era sede del Ayuntamiento del distrito de Bruselas centro y en la actualidad se encuentra en obras de construcción para convertirlo en un complejo con restaurantes, oficinas, un hotel y apartamentos de lujo.

El ministro-presidente de la Región de Bruselas-Capital, Boris Dilliès, ha mostrado sus condolencias. «El balance es pesado, con varias víctimas y personas aún desaparecidas. Mis pensamientos están con las familias, los heridos y los equipos de rescate plenamente movilizados», ha dicho.