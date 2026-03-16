La UE confirma el cambio de norma: Alemania está rechazando a los españoles que no lleven éste documento

Alemania es uno de los grandes destinos turísticos para los españoles. Al ser uno de los grandes motores económicos de la Unión Europea, muchos de nuestros compatriotas acuden al país germano a buscar trabajo o cerrar negocios. Además, su historia milenaria es un gran atractivo turístico. En una nueva medida, Alemania va a solicitar un nuevo documento en físico para entrar al país.

Más de 10.000 españoles emigraron a Alemania el pasado 2024; todos ellos recibieron las facilidades típicas para entrar a vivir en cualquier país de la Unión Europea. Sin embargo, el gobierno germano ha cambiado las normas; no se puede entrar al país si no se lleva encima este documento en físico.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido dar un giro de 180 grados en sus políticas migratorias de entrada al país: ya no se va a aceptar el DNI y pasaporte en digital o una foto de éste. En la era de mantener todos los documentos importantes en el teléfono —DNI, pasaporte, carné de conducir o tarjetas de crédito—, el gobierno alemán no aceptará ninguna certificación proveniente del móvil.

Esta situación se da en un contexto en el que el gobierno de Frederich Merch está intentando poner límites a sus fronteras, para tener mejor control de la entrada y salida de personas en el país teutón. Con un repunte en el robo de documentos a turistas, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda viajar tanto con el pasaporte físico como con el DNI y llevarlos durante todo el viaje en sitios distintos, por si hubiera pérdida o sustracción de los documentos. Además, España no se hace cargo de ninguno de los gastos económicos que pudieran surgir de la pérdida de los documentos. También es recomendable tener vigente la tarjeta sanitaria europea para no tener que pagar facturas médicas en caso de enfermedad.