Trump paga 5,6 millones a la escritora Carroll tras ser condenado por abuso sexual y difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pagado 5,6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll después de que ganara en 2023 un caso civil por abuso sexual y difamación en su contra. El magnate todavía le debe otros 83 millones, derivados de un caso posterior, por difamarla.

«Hace tres años, un jurado de nueve personas declaró por unanimidad al presidente Trump responsable de asalto sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Hoy nos complace informar de que ha recibido el pago por daños que le otorgó el jurado como resultado de ese veredicto», dijo en un comunicado a medios su abogada, Roberta Kaplan.

Carroll ha recibido 5,6 millones que corresponden a la indemnización más intereses. Estaba en una cuenta bancaria controlada por el sistema judicial, pendiente de autorización para su transferencia.

El juez Lewis Kaplan ordenó el desembolso ante los nuevos intentos de la defensa de Trump de alargar el proceso. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó el 29 de junio revisar un recurso presentado por Trump contra el fallo que le obligaba a indemnizar con 5 millones de dólares a Carroll.

«¡Ganamos! ¡Esta victoria es para todas las mujeres del mundo!», escribió después la autora.

Segundo frente judicial contra Trump

El caso comenzó debido a las acusaciones de Carroll de que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York en 1990. Carroll impulsó otra causa civil por difamación. El motivo es que el presidente estadounidense la siguió atacando en redes sociales en relación con el abuso sexual y obtuvo otra victoria con una indemnización más abultada de 83 millones de dólares. Por su parte, Trump la ha impugnado y todavía no la ha pagado.