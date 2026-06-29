Tres ucranianos heridos graves por la explosión de un paquete bomba en Mónaco

Tres miembros de una misma familia ucraniana han resultado heridos con pronóstico crítico tras la explosión de un paquete bomba colocado en la entrada de un edificio de la ciudad de Mónaco.

Según los primeros informes de la Seguridad Pública de Mónaco, las cámaras de seguridad captaron a un individuo dejando una mochila en el suelo antes de abandonar el lugar. Poco después, varias personas entraron en la zona y se produjo una explosión, informa el medio monegasco BFM Côte d’Azur. La detonación se ha producido en torno a las 21.15 horas.

Los heridos son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años y un adolescente, según ha revelado un portavoz del Ministerio del Interior de Mónaco. Los dos primeros han sido trasladados al Hospital Pasteur de Niza y el adolescente, al Hospital Lenval.

Las autoridades de Mónaco han informado que el sospechoso del ataque no ha sido detenido y se encuentra huido. La Policía ha puesto en marcha un dispositivo para intentar localizar al autor del ataque y ha desplegado controles en la autopista que lleva a La Turbie. Las fuerzas de seguridad también se han movilizado en el lado francés.

Las localidades francesas de Menton, La Turbie y Niza han enviado ya refuerzos de bomberos a la ciudad de Mónaco para apoyar a los bomberos del principado.