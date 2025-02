Tiroteo en Ohio: al menos un muerto y cinco heridos en un almacén de New Albany

Un tiroteo ocurrido esta madrugada en New Albany (Ohio, Estados Unidos) ha dejado un fallecido y cinco personas heridas por balas de escopeta. Según han reportado las autoridades, el hecho ha ocurrido en un establecimiento de cosméticos y aún se desconocen los motivos del tirador, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, aunque ya ha sido identificado como Bruce Foster, un hombre afroamericano. Las autoridades se encuentran investigando si hay un segundo tirador. Una de las primeras hipótesis que los agentes están barajando es que se trata de un «ataque selectivo».

Las personas heridas fueron trasladadas de forma inmediata al hospital, mientras que la víctima fue encontrada dentro del edificio. Las autoridades no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La Policía también han confirmado que al menos «20 personas» han tenido que ser escoltadas fuera del edificio. En una declaración, el jefe de la Policía de New Albany, Greg Jones, ha contado lo siguiente: «La Policía de New Albany está respondiendo a una situación de tirador activo en KDC/One (el nombre del establecimiento). Actualmente, es una escena activa y la Policía está cerrando el edificio. Los residentes deben evitar el área. Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en la investigación debe llamar al NAPD al 614-855-1234».

🚨#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰📌#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy

