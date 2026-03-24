Los socialdemócratas ganan en Dinamarca pero con su peor resultado histórico tras enfrentarse a Trump

El Partido Socialdemócrata de Dinamarca, liderado por la primera ministra Mette Frederiksen, ha ganado las elecciones legislativas celebradas este martes con el 19,2% de los votos, según los sondeos a pie de urna. La victoria de los socialdemócratas se ha visto empujada por la resistencia de los daneses a las ambiciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de hacerse con la isla de Groenlandia. Sin embargo, a pesar de la victoria, este es el peor resultado histórico del Partido Socialdemócrata.

Frederiksen, al frente del Gobierno desde 2019, adelantó las elecciones el pasado febrero cuando estaban previstas para el próximo otoño. La primera ministra quiso aprovechar el rechazo de los daneses a las continuas declaraciones de Trump para anexionarse el territorio autónomo de Groenlandia para garantizar la seguridad del Ártico.

El Partido Popular Socialis habría obtenido un 11,4%, el segundo más votado, y Alianza Liberal un 10,5%, según los mismos sondeos. Los resultados de los comicios, a pesar de dar la victoria al partido del Gobierno, obligan a Frederiksen a llegar a acuerdos para renovar su puesto como primera ministra.

Los sondeos a pie de urna dan la ventaja al bloque de los partidos de izquierda, aunque tampoco podrían alcanzar la mayoría absoluta en los 179 escaños del Parlamento unicameral de Dinamarca. El bloque de izquierda obtendría 83 escaños, siempre de acuerdo a los sondeos de la cadena de televisión danesa DR, y el de la derecha obtendría 79. Ambos bloques quedarían lejos de los 89 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Noticia en ampliación.