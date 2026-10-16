La Policía halla en un domicilio a un matrimonio decapitado y horas después detienen a su hijo

La Policía italiana encontró este jueves por la noche a un matrimonio de ancianos, Pietro Ferdinando Casari, de 83 años, y Vincenza Giannini, de 74, decapitado en su casa de campo de Mirandola, en la provincia de Módena (Italia). Los agentes detuvieron al hijo de la pareja, Daniele Tavoni, de 55 años de edad, y le interrogaron inmediatamente después del hallazgo de los cuerpos de sus padres, pero no respondió a ninguna pregunta. Según algunos informes, la causa del asesinato sería económica.

Por el momento no se sabe quién avisó a los agentes ni lo que ocurrió en el interior del hogar. El matrimonio residía en un domicilio de la calle Imperiale, en las afueras de la localidad, acordonada de inmediato tras el suceso. Los dos cadáveres presentaban heridas muy profundas en la cabeza, tal y como han dado a conocer los primeros datos policiales. La hipótesis principal es que se trata de un doble homicidio cometido en el núcleo familiar.

Tal y como han informado las autoridades, Tavoni no tiene un trabajo fijo, sino que vive de empleos intermitentes. Esto podría explicar los «desacuerdos económicos» que ha tenido en el pasado. Luca Masini, fiscal jefe de Módena, también desveló que los instrumentos que pudo haber empleado estaban «llenos de sangre y en la casa del sospechoso». El arrestado ya se encuentra en la prisión de la ciudad italiana.

Ahora, la investigación la dirige la Fiscalía de la ciudad, mediante Marco Niccolini, mientras los agentes siguen en búsqueda de pruebas y la Brigada Móvil, liderada por Mario Paternoster, inspecciona los alrededores de la finca.

Por otro lado, la alcaldesa de Mirandola, Letizia Budri, ha tildado de «tragedia» el suceso, ya que «está conmocionando profundamente» a la región. Asimismo, ha confirmado que está «a la espera de novedades» tras conversar con el delegado policial.