La obra imposible bajo el mar: el túnel gigante de Noruega que promete reinventar Europa

Noruega se ha propuesto un reto inmenso para los próximos diez años. Está construyendo el proyecto Rogfast, una autopista submarina que promete mejorar el complicado contexto de las carreteras en la costa oeste noruega, previsto que se inaugure en 2033, siendo el más largo y profundo del mundo (400 metros bajo el agua).

El objetivo principal de esta inmensa obra de cuatro carriles es conectar de forma rápida y directa los municipios de Randaberg y Bokn, reduciendo el viaje en unas once horas y completándose en apenas 35 minutos.

Además, dos de las ciudades más grandes de la zona, como Trondheim y Kristiansand, verán reducido su tiempo de conexión a la mitad al estar conectadas con la autopista E39. La construcción requerirá de 1.900 millones, de los que el 40% lo asumirá el Gobierno noruego, mientras que la cantidad restante y los futuros gastos de mantenimiento se irán pagando poco a poco, mediante el cobro de peajes a los conductores.

El túnel submarino más largo del mundo, también en Noruega

A los noruegos les encantan este tipo de proyectos. De hecho, el récord mundial actual de túneles submarinos ya lo tienen ellos con el Ryfyketunnelen, inaugurado en 2019 con 14 kilómetros de largo, 292 metros bajo el mar y una inversión de 8.100 millones de euros. Por él, pasan alrededor de 10.000 vehículos diarios y cuenta con un tubo por cada sentido de circulación y dos carriles por tubo.

También pueden presumir de tener el túnel de carretera tradicional más largo del mundo. Se trata del Lærdal, un túnel de 24,5 kilómetros de longitud que se tarda alrededor de unos veinte minutos en recorrer. Para que los conductores puedan ir tranquilos conduciendo, la instalación cuenta con conexión a internet y zonas de emergencia perfectamente equipadas cada 500 metros.

Estas infraestructuras buscan eliminar los ferris completamente y recortar el tiempo de viaje a la mitad, aunque eso no pasará hasta al menos 2050.