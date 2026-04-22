Polémica que envuelve al Tour de Francia: talan cerca de 900 árboles para permitir su paso por el Ballon d’Alsace

Una de las carreteras que llevan a Ballon d’Alsace, en la región del Alto Rin, permanecerá cerrada al tráfico durante un mes para permitir la tala de más de 800 árboles de cara al Tour de Francia. Algunos de ellos están enfermos, otros presentan problemas y otros son de buena calidad, lo que permitirá ingresos a la empresa que se beneficie de la venta de la madera.

El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad en la carretera antes de las dos etapas en julio, en las que habrá espectáculo y multitudes. A pesar de ello, los posaderos de la zona no están contentos al perder clientes: «Nos avisaron hace tres semanas de que la carretera estaría cerrada durante un mes entero, a pesar de que acabábamos de abrir, así que estamos más que sorprendidos», afirma uno de los posaderos.

El Tour de Francia comenzará en Barcelona el 4 de julio y finalizará el 26 de julio en los Campos Elíseos de París. Esta 113.ª edición constará de 21 etapas: tras España, el Tour cruzará los Pirineos y se dirigirá hacia los Alpes a través del Macizo Central, los Vosgos y el Jura.

Proyecto de construcción planificado desde hace años para el Tour de Francia

El proyecto de construcción ya se planeó para 2023, antes de que se supiera que el Tour de Francia pasaría por allí. «¡Es una barbaridad para un pueblo pequeño como Sewen!», explica el alcalde Hubert Fluhr. El pueblo planteó otra medida para este proyecto de seguridad vial: un contrato de menor costo con un profesional forestal que cobrara por la madera talada.

El año pasado, Tadej Pogačar ganó su cuarto Tour de Francia tras la última etapa por París. En esa ocasión entonces (en 2024 no pudo porque acabó en una contrarreloj), sí pudo lucir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia 2025 junto a sus compañeros del UAE Team Emirates por las calles de la capital francesa.