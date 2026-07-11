Mojtaba Jamenei, actual líder supremo de Irán, ha asegurado este sábado que la muerte de su padre, Alí Jamenei, no quedará sin respuesta y lanza una advertencia contra quienes considera los asesinos de su padre: «No morirán pacíficamente en la cama».

El pasado 28 de febrero murió Alí Jamenei en un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán. Aunque sus restos no fueron enterrados hasta semanas más tarde. Un funeral multitudinario en el que se escucharon gritos pidiendo «¡venganza!» y «¡muerte a Trump!».

«Mártires»

Mojtaba Jamenei afirma que mantendrá el legado de su padre y continuará el camino que éste marcó. También ha prometido vengar tanto la muerte de Alí Jamenei como la de «todos los mártires de estas dos guerras», y acusó a los responsables de ser «asesinos criminales sin honor», según ha afirmado en la televisión pública iraní. Según el líder iraní, se trata de una represalia que responde al deseo de la nación y terminará llevándose a cabo, y aseguró que los responsables de la muerte de su padre «están en la lista».

Además, Jamenei insistió en que esa venganza no depende de una sola persona ni de los actuales dirigentes políticos: «Se hará, estemos ahí o no».

También quiso agradecer a las «decenas de millones» de personas que asistieron a los homenajes y a los actos organizados en ciudades como Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashhad, una movilización que calificó de «histórica».

Hay «mil misiles listos» para atacar Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que cuenta con hasta un millar de proyectiles listos para cargar contra Irán en caso de que cumplan con sus amenazas y atenten contra la vida del mandatario, en un contexto de tensión en el que Teherán ha acusado a Washington de «violar» el acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Oriente Próximo alcanzado entre ambos países el 17 de junio.

«Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, ¡a mí!!», ha escrito el mandatario norteamericano en redes sociales.

La advertencia de Trump llega después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, haya cargado contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por «violar» el memorando de entendimiento estadounidense-iraní.