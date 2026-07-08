Mientras el mundo mira a Irán, un pequeño país del Cáucaso se convierte en la gran esperanza energética de Europa

Azerbaiyán se ha convertido en una de las grandes esperanzas energéticas para Europa y los Estados miembros. Por ello, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, realizó a primeros de julio una ruta por el Cáucaso sur, una zona que se presenta como vital para que Europa se pueda abastecer de energía ante la crisis de Oriente Medio y el conflicto de Rusia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la que puede ser la gran solución de Europa ante la guerra de Irán.

La guerra de Irán y el conflicto de Oriente Medio han hecho temblar los cimientos de la economía mundial y el cierre del estrecho de Ormuz ha hecho a Europa reconfigurar alianzas para poder seguir abasteciéndose de energía a un precio óptimo. Si la invasión de Rusia a Ucrania ya supuso un drama energético, la guerra de Irán ha elevado a la máxima potencia la preocupación por los precios de la energía, que llegaron a subir hasta un 60% durante el mes de marzo.

Así que, ante el conflicto en Oriente Medio y la situación en Rusia, Europa ha tenido que buscar nuevas soluciones para seguir abasteciéndose de energía en una época en la que las nuevas tecnologías ejercerán una gran demanda por parte de las energéticas. Por ello, en la primera semana de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó los países de la región del Cáucaso sur, una zona que se presenta como clave para que los Estados miembros puedan seguir accediendo a energía.

La posición de Europa en el Cáucaso Sur

La presidenta de la Comisión Europea visitó en primer lugar Azerbaiyán, que, a pesar de ser un régimen autoritario, en los últimos meses se ha convertido en un gran socio estratégico para la diversificación energética de la Unión Europea. Ursula von der Leyen se reunió en Bakú con Ilham Aliyev, el presidente del país, que dejó claro ante la prensa que: «Hoy, la mitad de nuestras exportaciones de gas se dirige a los Estados miembros de la Unión Europea».

El presidente de Azerbaiyán informó que el Corredor de Gas del Sur se ha convertido en «la arteria principal para el transporte de gas natural desde Azerbaiyán a Europa». Y no es para menos, este corredor transporta gas natural desde el yacimiento de Shah Deniz en Azerbaiyán hasta Europa a lo largo de 3.500 kilómetros. «No hemos olvidado que, en el momento en que Rusia utilizó la energía, en concreto el gas, como arma contra Europa, Azerbaiyán dio un paso adelante. El Corredor de Gas del Sur ha reforzado la seguridad energética de Europa y es una historia de éxito notable», dijo la presidenta de la Comisión Europea.

Además de este corredor, por Azerbaiyán también es vital en la conectividad en lo que respecta al Corredor Medios, también conocido como Ruta Internacional de Transporte Transcaspiana (TITR), que conecta China y el sudeste asiático con Europa a través de Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Este corredor sirve como una alternativa estratégica para evitar atravesar Rusia y el canal de Suez.

Armenia y la Unión Europea

Después de visitar Bakú, Von der Leyen visitó Armenia, otro país que se ha convertido en socio de la Unión Europea. Aunque este país no produce hidrocarburos importantes, es importante como conector de las rutas que van hacia el Mediterráneo oriental. Tras recibir a la democracia y asociarse con Europa, la presidenta de la Comisión Europea anunció nuevos paquetes importantes de apoyo financiero y la eliminación de aranceles a la mayoría de las exportaciones armenias a la UE.

«Sé que Armenia sigue afrontando una presión económica considerable por parte de Rusia (…), pero pueden tener la seguridad de que, cuando aumenta la presión sobre nuestros socios, la UE da un paso adelante. Pueden contar con nosotros», dijo la presidenta de la Comisión Europea, que reiteró la promesa de invertir 200 millones de euros en una nueva iniciativa de conectividad de la UE denominada paquete Global Gateway y de «movilizar hasta 2.000 millones de euros para proyectos estratégicos de transporte, energía y digital en todo el sur del Cáucaso».